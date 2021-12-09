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Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı - Son Dakika

Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı

09.12.2021 11:37
Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP ve AK Partili Belediye Meclis üyelerinin oy birliği ile su ücretlerinde yüzde 34'lük indirim sağlandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP ve AK Partili Belediye Meclis üyelerinin oy birliği ile su ücretlerinde yüzde 34'lük indirim sağlandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde su ücretlerinde indirime gidildi. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Belediye Meclisine su tarifelerinin düşürülmesi önerisi yönünde önerge verdi. Belediye meclisindeki CHP'li ve AK Partili üyeler önergeyi oy birliği ile kabul etti. İlçede ki su fiyatlarında yüzde 34 oranında indirim sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Gök, "Zorlaşan ekonomik koşullar ve üst üste gelen zamlar karşısında halkımız zor bir dönemle karşı karşıya bulunmaktadır. Hayatın en önemli gerekesimi şüphesiz sudur. Su faturalarının böylesine zor bir dönmemde daha az gelmesi ve ödeme güçlüğü yaşayan halkımızın bir nebzede olsa rahatlaması için Belediye Meclisimize su tarifelerinin düşürülmesi için bir önerge sundum. Gerek Cumhuriyet Halk Partili gerekse Ak Parti gurubu tarafından bu önergemiz olumlu karşılanarak oy birliği ile karar alıp uygulanan su tarifesinde indirime gittik. İndirim bu okuma döneminden geçerli olacak olup bu düzenlemeyle su ücretlerinde yaklaşık yüzde 34'e varan bir indirim sağlamış olacağız." dedi. - SİVAS

Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Divriği, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı - Son Dakika
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