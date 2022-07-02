Bu incirler yenmiyor, asılıyor

Bursa'nın dünyaca siyah incirleri bu sinekli incirler sayesinde oluyor

"İncirler olsun" diye üzerine incir asıyorlar

BURSA - Bursa'nın dünyaca ünlü siyah incirleri üzerine asılan erkek incirlerinden çıkan sinekler sayesinde döllenip meyve veriyor.

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen ünlü Bursa siyah incirleri; çiçek açmayıp direk meyvesini çıkartıyor. Çiçeklenme dönemi olmadığı için meyveler döllenemiyor.

Bu incirlerin döllenme işini ise erkek inciri denilen incirlerin içinden çıkan sinek yapıyor. Hasadı başlayan erkek incirler üreticiler tarafından tek tek toplanıp iplere diziliyor. İplere dizilen erkek incirler; meyvesi fındık büyüklüğüne ulaşan siyah incir ağaçlarının üzerine tek tek asılıyor. Asılan bu incirlerden çıkan sinekler fındık büyüklüğündeki siyah incir meyvesinin içine girerek onu döllüyor. Erkek incir asılmayan siyah incirlerinden meyve alınamıyor. Bu işlem 20 günlük sürede 2-3 defa tekrar ediliyor.

Siyah incir üreticileri erkek incirlerini toplayarak siyah incir ağaçlarına asmaya başladı. Dünyanın bir çok ülkesine ihraç olan Bursa siyah incirlerinin üstüne incir asmaya başlayan üreticiler bu işlemi büyük bir titizlikle yapıyor.

Her yıl siyah incirlerin döllemesi için erkek inciri asma işlemi yaptıklarını ifade eden üreticiler, "Siyah incirler fındık büyüklüğüne ulaştığında erkek inciri dediğimiz incirleri toplayarak bunları iplere dizerek siyah incir ağaçlarına asıyoruz. Bu incirlerden çıkan sinekler siyah incirlerin içine girerek dölleme işlemi yapıyor. İncirlerin dökülmesini önlüyor. Bu erkek incirleri siyah incirler fındık büyüklüğüne ulaştığı zaman olgunlaşıyor. Bu incir asma işlemini 20 gün içinde 2-3 kez tekrarlıyoruz. Bu sayede incirlerden daha iyi verim alıyoruz. İncirlerimizi döllenerek dökülmüyor" dedi.