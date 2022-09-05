Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu - Son Dakika
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Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu

05.09.2022 15:18

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa'ya gaz akışını durduracağını duyurdu.

Financial Times'ta yer alan habere göre; Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini açıkladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ANINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırkenDoğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.

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Financial Times, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu - Son Dakika
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