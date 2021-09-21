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Bu kış çetin geçecek - Son Dakika

Bu kış çetin geçecek

21.09.2021 15:59
Bu kış çetin geçecek, System.String[]

Kışın yaklaşmasıyla beraber odun ve kömür satışları hakkında açıklama yapan Kayseri Kömür ve Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, odun ve kömür fiyatlarının yüzde 100 zamlandığını söyleyerek, "Yerli kömür kullanımı yasak, satılan kömürün yerine de ithal kömür gelmiyor" dedi.

Kışın yaklaşmasıyla beraber odun ve kömür satışları hakkında açıklama yapan Kayseri Kömür ve Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, odun ve kömür fiyatlarının yüzde 100 zamlandığını söyleyerek, "Yerli kömür kullanımı yasak, satılan kömürün yerine de ithal kömür gelmiyor" dedi.

Bu sene fiyatların yüksekliğinden ve kömür ithalatındaki sıkıntılardan dolayı kışın sıkıntılı geçeceğini söyleyen Mehmet Tiryakioğlu, "Odun ve kömür fiyatları geçen seneye göre yüzde 100 üzerine kattı. Odun şu anda 900 TL'den bin 100 TL'ye kadar satılıyor. Kömür de 2 bin 400 TL'den 3 bin 200 TL'ye kadar satılıyor fakat satılan kömürün yerini doldurmak mümkün olmuyor. İthalatçılar Rusya'nın Çin'e 30 milyon ton kömür sattığını söylüyorlar. Oraya kömür gidiyor ama bu taraflara gelmiyor. Avrupa kömürü sanayi sektöründe kullandığı için öncelikle kömürleri oraya veriyorlar. Duyumlarımızdan yola çıkarak bu sene Türkiye genelinde ithal kömür bulunmasında sıkıntılar çekilecek. Yerli kömür de biliyorsunuz Kayseri'de yasak. Bunun için de biz Çevre İl Müdürlüğü'ne girişimde bulunduk yerli kömür satılması noktasında ve henüz bir cevap alamadık. Yasak olduğu için belki bize sıcak bakmadılar ama zannediyorum ki kışı biraz sıkıntılı geçireceğiz bu durumda" dedi.

Tiryakioğlu esnafın da ithalat ve satıştan dolayı zorlanmaya başladığını söyleyerek, "Rusya'daki kömür ocakları bakımda oldukları için şu an buraya gelen bir şey yok ama kömür gelse de en fazla yüzde 10-20 civarı düşer. Geçen sene bin 700 TL'ye satılan limon kömür, şu anda 3 bin 200 TL. Sipariş verilse de ne zaman gelecek belli değil. Geçen sene 700 TL'ye sattığımız kapak odun şu an 900 TL, kırılmış çam odunu bin 100 TL, ardıç bin 400 TL'den satılıyor. Şu anda vatandaş sorduktan sonra gidiyor. Tanıdık da olsa esnaf artık zorlanmaya başladı. ya para ya da kredi kartı diyor. Öyle olunca da çözüm olarak 1 ton alana kadar 250 kilo alıp ödüyorlar daha sonra 250 kilo daha alıp ödüyorlar. Bu site 1994 yılında yapıldı ve biz de 1997 yılında geldik buraya hala da buradayız. Kömürcü esnafı olarak 24 iş yeri var. Burada 100 tane iş yerimiz var 24 tanesi kömürcülere ait ve 5-6 tanesi de depo olarak kullanılıyor. Onun dışında kalanlar da kirada" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek
Bu kış çetin geçecek

Türk Lirası, Kayseri, Rusya, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu kış çetin geçecek - Son Dakika Ekonomi


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