Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak - Son Dakika
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Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

22.04.2022 15:52
Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini duyurdu.

Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini duyurdu. NFT'ye sahip olan kişi gerçek bir yata da sahip olacak.

Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'si olarak bir mega yat NFT'si ni satışa çıkartacağını duyurdu. NFT'nin fiyatı ise 400 milyon Dolar olarak belirlendi. NFT'ye ek olarak, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

Aynı zamanda NFT'ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, gerçek dünyada tamamen inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT'yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT'yi satın alabilecek. - İSTANBUL

Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak
Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak
Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak
Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

YORUMLAR
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Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak - Son Dakika


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