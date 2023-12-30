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Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı - Son Dakika
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Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı

Yeni yıla sayılı günler kala kaz satışlarında durgunluk yaşanıyor. Edirne'de kaz yetiştiricisi Yavuz Balta, satışlarının düşüş gösterdiğini belirterek, kazların ortalama 6 kilo ağırlığında olduğunu ve fiyatlarını düşük tuttuklarını söyledi. Balta, bu sene az kaz yetiştirdiğini ve birkaç tane satabildiğini ifade etti.

Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı
30.12.2023 - 17:49,
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Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı

EDİRNE - Yeni yıla sayılı günler kala kaz satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Edirne'de kaz yetiştiricisi Yavuz Balta, seyyar olarak sattığı kazların bir kısmının elinde kaldığını söyledi. Satışlarının her yıla oranla bu yıl düşüş gösterdiğini belirte Balta "Daha önceki senelerde daha çok kaz satıyorduk. Bu sene kazlara talebin az oldu. Fiyatları düşük tuttuk, 750-800 lira arasında satış yaptığını belirttim

Balta, kazların ortalama 6 kilo ağırlığında olduğunu, iriliğinin neredeyse hindi kadar olduğunu söyledi. Bu sene az kaz yetiştirdiğini, bazılarını kendisinin kestiğini, geri kalanını da satmaya çalıştığını anlatan Balta, bugün birkaç tane satabildiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı - Son Dakika
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