Budama Artıkları İçin Ceza Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

Budama Artıkları İçin Ceza Uygulaması

Şanlıurfa'da budama artıklarını imha etmeyenlere 2,953 TL ceza uygulanacak. Üretim kaybı önlenecek.

16.03.2025 15:06
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Budama artıklarını imha etmeyenlere ceza

Şanlıurfa'da fıstıkta verim kaybına karşı yeni önlem

Budama artıkları için zorunlu imha kararı

ŞANLIURFA - Yaklaşık 45 milyon ağaç ile Türkiye'deki Antep Fıstığı üretiminde lider olan Şanlıurfa'da verim kaybının önüne geçilmesi için budama artıklarını imha etmeyenlere para cezası uygulanacak.

Şanlıurfa, 45 milyon fıstık ağacı ile ülkenin en büyük Antep Fıstığı üretim merkezlerinden biri ancak her yıl zararlı böcekler ve hastalıklar nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşanıyor. Özellikle kışın budanan fıstık dallarının arasına yumurtalarını bırakan zararlı böcekler, bahar aylarında yumurtadan çıkıp fıstık ağaçlarının tomurcuklarına zarar vererek üretimi olumsuz etkiliyor.

Bu sorunun önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Valiliği yeni bir karar aldı. 17 Şubat 2025 tarihli bu karara göre, 1 Nisan - 15 Ekim tarihleri arasında budama artıklarını imha etmeyen üreticiler hakkında yasal işlem yapılacak. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında, budama artıklarını doğada bırakan üreticilere 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacak.

Bilgilendirme çalışması başlatıldı

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticilerin bilinçlenmesi için bilgilendirme çalışması başlattı. Tarım personelleri, kırsal mahallelerde el ilanları dağıttı. Girişlere, cami ve okul önlerine afişler asan yetkililer, çiftçileri uyarıyor. Ayrıca, cami hoparlörlerinden yapılan duyurularla da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Bilgilendirme çalışmalarına ziraat mühendisleri, mahalle muhtarları ve jandarma ekipleri de katıldı. Ayrıca, evler tek tek gezilerek çiftçilere budama atıklarını imha etmenin önemi anlatıldı. Türkçe bilmeyen çiftçilere ise Kürtçe bilen mühendisler aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, üreticileri bu konuda duyarlı olmaya davet ederek, budama artıklarının kontrollü şekilde imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Çalışmanın amacının, Antep Fıstığında verim kaybını önlemek ve çiftçilerin ekonomik kayıplarını azaltmak olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Budama Artıkları İçin Ceza Uygulaması - Son Dakika

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