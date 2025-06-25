Buğday Fiyatlarında Dalgalanma

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında geçen hafta ekmeklik buğdayın tonu, önceki haftaya göre 550 lira artarken, makarnalık ise 600 lira düştü.

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.

16-20 Haziran haftasında ekmeklik buğdayın tonu 13 liradan açıldı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 730 lira olarak gerçekleşti. Bu ürünün 10-13 Haziran'daki ortalaması 12 bin 160 lira olmuştu. Bu üründe ortalama artış 550 lira oldu.

Makarnalık buğdayda ise 10-13 Haziran'da 13 bin 560 lira olan haftalık işlem ortalaması, 16-20 Haziran'da 600 lira gerileyerek 12 bin 960 liraya indi.

Arpanın tonu ise önceki haftaya göre 1120 lira düşüşle 10 bin 430 liraya geriledi.

Buna göre, makarnalık ve ekmeklik buğday ile arpada fiyatlar TMO'nun tavsiye alım fiyatının altına düştü.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları, makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, a'rpada ise 11 bin lira olarak açıklanmıştı. - BURSA