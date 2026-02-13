Buğday Unu İhracatı 2025'te Geriledi - Son Dakika
Ekonomi

Buğday Unu İhracatı 2025'te Geriledi

13.02.2026 12:34
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, buğday unu ihracatının 2025'te 2,3 milyon ton ve 875 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2025'te küresel piyasa koşulları ve ham madde teminine ilişkin gelişmeler nedeniyle buğday unu ihracatının olumsuz etkilendiğini belirterek, bu dönemde söz konu ihracatın 2,3 milyon ton ve 875 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Gürcan, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde "İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen "TUSAF 20'nci Uluslararası Kongre ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ve gıda sanayisi ürünlerinde ihracatının artmaya devam ettiğini söyledi.

Söz konusu ihracatın geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştığını anımsatan Gürcan, bu artışla tarım ve gıda sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 10,4'ten yüzde 11,9'a yükseldiğini aktardı.

Gürcan, ülkenin uzun yıllardır dünya buğday unu ihracatında lider konumda olduğunu belirterek, "2024'te 1,16 milyar dolarlık ihracatla dünya ihracatının yaklaşık yüzde 19'unu gerçekleştirmiştir. Irak başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli pazarlarımız arasında yer almaktadır. 2025'te ise küresel piyasa koşulları ve ham madde teminine ilişkin gelişmeler nedeniyle bir miktar gerileyen buğday unu ihracatı 2,3 milyon ton ve 875 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Lisanslı depoculukta denetimlerin daha profesyonel yapılması için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

"7 Ocak 2026 kurulan Lisanslı Depoculuk Denetim Şirketi ile denetimlerin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Öte yandan, iç piyasada haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında bozulabilir gıda ürünleri için azami ödeme süreleri 30 ila 45 gün olarak sınırlandırıldı. Bu kurallara uymayan ve piyasa dengesini bozan işletmelere yönelik denetimlerde, 10 işletmeye toplam 290 milyon lira idari para cezası kesilirken 2023'ten bu yana uygulanan toplam cezalar 2 milyar lirayı aştı."

Un, makarna ve yem sanayicilerine sözleşmeli üretim çağrısı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, bir karar alırken sektör taleplerini ve ülkenin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

İklim değişikliğinin etkileri başta olmak üzere küresel alanda sorunların arttığına işaret eden Güldal, "Ülke ihtiyaçlarına ve ekonomik programa bağlı hareket etmek için kararlarımızı ve planlarımızı değiştirebiliyoruz. Dinamik bir süreç yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

Güldal, planlı üretim için sözleşmeli üretimin uygulanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, un, makarna ve yem sanayicilerinin sözleşmeli üretime katkılarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Un sanayisini her gün daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak da geçen sene sektörde risklerin daha da derinleştiği bir dönem olduğunu söyledi.

Buğday üretiminin geçen yıl yaklaşık 18,5 bin ton olduğunu anımsatan Çakmak, bu sene yağışların da etkisiyle rekoltede bir eksiklik olmayacağını öngördüklerini kaydetti.

Çakmak, Türkiye'nin dünya un sektöründe tedarikçi konumda olduğunu vurgulayarak, "Bu sorumlukla hareket eden un sanayisini her gün daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ekim ayında sonra geçen yıl fiyatlara zam yapmadıklarını anımsatan Çakmak, bu yıl asgari ücret artışlarını da en az şekilde yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, etkinliğe katılması beklenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Antalya programı, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Etkinlik, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

