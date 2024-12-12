Buğday Üretiminde Artış Bekleniyor

Ekonomi

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, üretim planlamasıyla ekim alanlarında bir miktar artış olmasını öngördüklerini, gelecek yıl buna bağlı olarak buğday üretiminde artış beklediklerini bildirdi.

Taşpınar, AA muhabirine hububat sektörüne ilişkin 2024 yılı gelişmeleri ile gelecek yıla ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Geçen yıl hasat öncesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle hububatta bazı bölgelerde verim sıkıntısı yaşandığına işaret eden Taşpınar, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde verim yüksekti. İç Anadolu'da bir miktar sıkıntı yaşandı. Ege ve Güney Marmara'da bir miktar verim düşüklüğü oldu. Türkiye'nin ihtiyacı olan 20 milyon tonluk buğday üretimi bu yıl da gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Taşpınar, bu yıl üretim planlaması uygulamasının devreye alındığını anımsatarak, "Üretim planlamasıyla ekim alanlarında bir miktar artış olacağını öngörüyoruz. Gelecek yıl ekim alanlarının artmasına bağlı olarak buğday üretiminde artış bekliyoruz. Üretim planlaması uygulaması diğer sektörlerde olduğu gibi bize de faydalı olacak." diye konuştu.

"Gelecek yıl 22 milyon tonu görebiliriz"

Bu yıl mevsimlerde yaşanan kaymadan dolayı çiftçilerin biraz daha geç ekim yaptığına dikkati çeken Taşpınar, "Şu anda çimlenen bir hububat göremiyorsunuz ama ülke genelinde ekimlerin yüzde 90'ı gerçekleşti. Yağışlar istenildiği gibi olursa gelecek yıl 22 milyon tonluk üretimi bile görebileceğimizi tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpınar, son günlerde artan yağışların ürünü olumlu etkileyeceğini, yağışların verime etkisinin ilerleyen zamanlarda görüleceğini aktardı.

"Topraktaki organik maddeler artırılmalı"

Çiftçilerin verimi yükseltmek için topraklarına iyi bakması gerektiğini bildiren Taşpınar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz ilk olarak verimi yüksek sertifikalı tohum kullanmalı. Ürüne gübre ve su verilmesine dikkat edilmeli. Topraklardaki organik maddelerin artırılması lazım, bu sayede az suyla daha fazla verim elde edilebilir. Bizim üretimde en büyük problemimiz su. Bu yüzden organik maddeler çok önemli. Çiftçilerimizin anız yakmasından vazgeçmesi lazım."

Taşpınar, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) elinde yeteri kadar ürün olduğuna işaret ederek, bu stokların iç piyasada kullanılması için düzenlemeler yapıldığını söyledi.

TMO'nun elinde 5 milyon ton civarında hububat stoku olduğunu öngördüklerini bildiren Taşpınar, bu stok miktarının piyasanın regüle edilebilmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.