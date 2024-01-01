Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcı 31 bin 692 lira oldu. Pasaport harçları ise 6 aylık bin 639 liraya, 1 yıllık 2 bin 396 liraya, 2 yıllık 3 bin 912 liraya, 3 yıllık için 5 bin 558 liraya, 3 yıllık için 7 bin 833 liraya çıkarıldı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

İCRA VE TAPU İŞLEMLERİNE ZAM GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden 2024 yılında alınacak harç tutarlarına zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren bu harçların tutarı yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Buna göre, mahkeme başvurma harcı 195,80 lira ile 3 bin 518 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı 427 lira, maktu iflas harcı da 704,50 lira oldu. Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 11,38 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

PASAPORT HARÇLARINA ZAM GELDİ

Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olarak belirlendi.

2023 yılında geçerli olan pasaport harç bedelleri:

1 Yıl - 1512,45TL - 501,00 TL - 2013,45 TL

2 Yıl - 2469,15 TL - 501,00 TL -2970,15 TL

3 Yıl - 3507,75 TL - 501,00 TL - 4008,75 TL

4-10 Yıl - 4943,25 TL - 501,00 TL - 5444,25 TL

VİZE HARÇLARI

Giriş vize harçları da tek giriş için 5 bin 476 lira, müteaddit giriş için 18 bin 346 liraya çıktı. Transit vize tutarları ise tek transit için 5 bin 437, çift transit için 10 bin 989 liraya yükseldi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLAR İÇİN HARÇ 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 31 bin 692 liraya yükseldi. 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yıl ortasında 20 bin lira yapılmıştı.

EHLİYET HARÇLARI

2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA TARİFE DEĞİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024 yılında kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yaptı.

Karayollari Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlendi. YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlendi.

MTV'YE YÜZDE 58.46 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında zamlandı.

GELİR VERGİSİ ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Öte yandan gelir vergisindeki değişiklikler de belli oldu. Resmi Gazete'deki karara göre yeni gelir vergisi oranları şu şekilde:

110.000 TL'ye kadar yüzde 15,

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası yüzde 20,

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası yüzde 27,

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası yüzde 35,

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası yüzde 40.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Hukukta gerçek kişi olarak adlandırılan yani yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin elde ettiği gelirlerden alınan vergi türüne gelir verisi denir. Gelir vergisi kişinin bir yıl içinde serbest meslek faaliyetleri sonucu elde ettiği kazanç, mal satışları, gayrimenkul getirisi üzerinden alınır. Bunun dışında zirai faaliyetler ve bunun gibi kanun kapsamına giren birçok gelir de vergiye dâhildir. Tüm bunların hepsi 'Gelir Vergisi Kanunu' ile belirlenmiştir.