Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Başlıyor

Buharkent\'te 18. Taze İncir Festivali Başlıyor
06.08.2025 13:05  Güncelleme: 13:08
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek Taze İncir Festivali, 8-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek, modern kapalı pazar yerinin açılışı yapılacak.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali Cuma günü başlıyor. 8-9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivale herkesi davet eden Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Festivalle birlikte ilçemizin vizyon projesinin açılışını hep birlikte gerçekleştirelim" dedi.

Taze inciriyle ün kazanan Aydın'ın Buharkent ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da incir hasadının bereketini ve ilçenin kültürel zenginliğini bir arada kutlamaya hazırlanıyor. Üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği taze incirlerin tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan festival, aynı zamanda Buharkent'in değişen ve gelişen yüzünü gözler önüne serecek. Modern kapalı pazar yerinin yanı sıra ilçeye kazandırılan çeşitli yatırımların toplu açılışı da festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival; konserlerden yarışmalara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Üç gün sürecek etkinlikler boyunca halk oyunları, konserler, yarışmalar ve yöresel tatlarla ziyaretçilere dolu dolu bir program sunulacak. Festivalin ilk günü olan 8 Ağustos Cuma sabah saat 07.00'de taze incir hasat şenliğiyle başlayacak olan etkinlikler, saat 13.30'da başlayacak festival yürüyüşüyle devam edecek. Aynı gün saat 14.00'te kapalı pazar yeri ve diğer yatırımların toplu açılışı ile festivalin resmi açılışı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise NAZOT Orkestrası, Esra Sezer ve Aden sahne alacak, ardından saat 22.00'de ünlü sanatçı Uğur Işılak konser verecek.

İntizar konser verecek

9 Ağustos Cumartesi günü yüzme havuzunda düzenlenecek yüzme ve su topu yarışmaları ile başlayacak etkinlikler, incir tatlısı yarışması ile devam edecek. Gecede ise Popstar yarışmasından tanınan Harun ve Belgin Gölcük sahne alacak, ardından saat 22.00'de İntizar konser verecek.

Tuğçe Kandemir müzikseverlerle buluşacak

Festivalin son günü olan 10 Ağustos Pazar sabahı saat 09.00'da Yukarı Gelenbe atış alanında atıcılık yarışması düzenlenecek. Akşam programında ise Ferudun Başaran, Başak Akıncı ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun sahne alacağı konserlerin ardından saat 22.00'de ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir müzikseverlerle buluşacak.

Kaymakam Özefe ve Başkan Erol'dan davet

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, herkesi festivale davet ederek: "Buharkentimizin bereketli topraklarında yetişen eşsiz lezzet taze incirimizin ve ilçemizin kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz 'Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali' sizlerin katılımıyla anlam kazanacaktır. Ayrıca ilçemize kazandırdığımız modern kapalı pazar yeri ve diğer yatırımlarımızın toplu açılış töreni de festival kapsamında gerçekleştirilecektir. Sizleri 8-9-10 Ağustos tarihlerinde; kültür, sanat, müzik ve yöresel lezzetlerle dolu güzel günlerde bir arada olmaya, Buharkent'in değişen yüzüne birlikte şahitlik etmeye davet ediyoruz" dediler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Başlıyor - Son Dakika

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