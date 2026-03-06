BUİKAD Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, sürdürülebilirliği bir kavram olarak değil, kurumsal yapının, kültürün ve liderlik anlayışının ayrılmaz parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Şençayır, derneğin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesinin temelinde, yıllar içinde büyük emeklerle oluşturulmuş kurumsallaşma kültürü ve kapsayıcı yönetim anlayışının bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirilen pek çok projemiz, yalnızca belirli dönemlere ait çalışmalar olarak kalmamış, zaman içinde gelişmiş, dönüşmüş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Yaklaşık 18 yıldır devam eden noktalama projesi ve 17 yıldır kesintisiz düzenlediğimiz 'BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni', bu anlayışın en somut örnekleri arasında yer almaktadır. Bu projeler, geleneklerimizi korurken aynı zamanda değişen ihtiyaçlara uyum sağlayarak gelişmeye devam etmektedir."

Derneğin, sürdürülebilirliğinin en güçlü dayanaklarından birinin takım çalışması ve güçlü aidiyet duygusu olduğuna işaret eden Şençayır, yönetim kurulları, komisyonları ve üyeleri arasında kurulan güçlü iletişimi ortak akılla karar alma kültürü ve kapsayıcı liderlik anlayışıyla desteklediklerini vurguladı.

Paylaştıkları ilk sürdürülebilirlik raporunun, kadınların iş yaşamındaki gücünü artırma misyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar, sosyal, çevresel ve yönetişim boyutlarıyla ele alındığını aktaran Şençayır, "Raporumuz, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda şekillenmiş olup, BUİKAD'ın yürüttüğü projeler, farklı alanlarda yarattığı sosyal etkiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan toplam 11'ine katkı sağlıyor. Derneğin çalışmaları özellikle Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8) ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) hedeflerinde yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Şençayır, hazırladıkları raporun kadın girişimciliğini güçlendiren programlarını, gerçekleştirdikleri iş birliklerini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve sürdürülebilirlik odağını paydaş kapitalizmi yaklaşımı doğrultusunda tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle ortaya konduğunu belirterek, raporun aynı zamanda BUİKAD'ın etki alanını daha görünür kılmayı ve geleceğe yönelik ışık tutmayı amaçlayan stratejik bir rehber niteliği taşıdığını kaydetti.

BUİKAD Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Makbule Çetin de paylaştıkları raporun yalnızca geçmiş faaliyetlerin bir özeti olmayıp aynı zamanda geleceğe yönelik taahhütlerinin de bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çetin, raporlarının çevresel farkındalık çalışmalarından toplumsal etki projelerine, eğitim faaliyetlerinden kurumsal yönetim yaklaşımlarına kadar birçok başlığın yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik Uzmanı Senem Tanju ise BUİKAD'ın son 3 yılda gerçekleştirdiği panel ve etkinliklerle 300'den fazla kişiye ulaştığını, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Toplantı, sunumlar ve basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.