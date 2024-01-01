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Buldan Sanayi Esnafları Cumartesi Günleri İşyerlerini 15.00'ten Sonra Kapatacak - Son Dakika
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Buldan Sanayi Esnafları Cumartesi Günleri İşyerlerini 15.00'ten Sonra Kapatacak

Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Buldan sanayi esnaflarının talepleri değerlendirildi. Toplantı sonucunda, sanayi esnafları tarafından oy birliğiyle kabul edilen karara göre, 6 Ocak 2024 tarihinden itibaren Cumartesi günleri saat 15.00'ten sonra işyerleri kapatılacak. Karar, oto tamir esnafı, tornacı ve diğer sektör esnafları tarafından da uygulanacak.

Buldan Sanayi Esnafları Cumartesi Günleri İşyerlerini 15.00\'ten Sonra Kapatacak
01.01.2024 - 09:59,
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Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve sanayi esnaflarının katıldığı toplantıda, 6 Ocak 2024 tarihinden itibaren Cumartesi günleri saat 15.00'den sonra işyerlerinin kapatılması kararı alındı.

Buldan Esnaf ve Sanat Sanatkarlar Odası tarafından Buldan Sanayi Sitesinde düzenenen toplantıda, sanayi esnaflarının talepleri yerinde değerlendirildi. Düzenlenen toplantıya Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Lokantacılar Odası Başkanı ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Osman Üçgül, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı ile yönetim kurulu üyeleri ve sanayi esnafı katıldı.

Buldan sanayi esnafının sorunlarını, yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda görüş ve önerilerini değerlendirdikleri dile getiren Başkan Kulalı, esnaftan gelen Cumartesi günleri saat 15.00'den itibariyle hafta sonu tatili yapmak istedikleri önerisini, esnafların oy birliği ile kabul ettiklerini belirterek; "Esnafımız bu konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra oy birliği ile kabul ettiler. 6 Ocak Cumartesi gününden başlayarak sanayi esnafımız artık her Cumartesi saat 15.00'den itibaren çalışmayacak. Tekstil ve dokuma yapan esnafımız dışında oto tamir esnafı, tornacı ve ayrıca sanayi sitemize hizmet veren diğer sektör esnafı alınan karara uyacaklar. Esnafımız ayrıca bazı konularda talep ve önerilerini bizlere sundular. Yoğun katılımla yaptığımız bu toplantıya katılarak esnaflarımızın bu haklı taleplerini aktarmalarından dolayı büyük sevinç duydum. İnşallah aldığımız bu karar esnafımıza ve halkımıza hayırlı olur. Ben tüm esnafımıza hayırlı işler diler, yeni yıllarını tebrik ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buldan Sanayi Esnafları Cumartesi Günleri İşyerlerini 15.00'ten Sonra Kapatacak - Son Dakika


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