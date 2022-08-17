Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar - Son Dakika
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Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar

17.08.2022 21:05

Bulgaristan'dan gelen insanların Türkiye'de alışveriş yapıp tekrar ülkelerinde dönmelerinden sonra şimdi de sınırı geçip Türkiye'den litre litre yağ alan Gürcistan'dan vatandaşları kameraya kaydedildi.

Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de bir başka komşu ülke olan Gürcistan'ın vatandaşları sınırdan Türkiye'ye girerek alışveriş yapmaya başladı.

BİR YANDAN BULGARLAR ALIŞVERİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, her hafta akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmazken, giyimden zücaciyeye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila ederken aldıklarını taşımakta güçlük çektiği görüntüler dikkat çekiyor.

LİTRE LİTRE YAĞ TAŞIDIKLARI ANLAR GÜNDEM OLDU

Bununla birlikte Twitter'da gündem olan bir videoda bir kullanıcının çektiği görüntüler dikkat çekti. Tıpkı Bulgarlar gibi Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.

"HERKES YAĞ SEVKİYATI YAPIYOR"

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Gürcülerin bidon bidon sıvı yağ taşıdıkları görüldü. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' ifadelerini kullandı.

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Ayçiçek Yağı, Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar - Son Dakika
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