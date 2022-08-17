Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de bir başka komşu ülke olan Gürcistan'ın vatandaşları sınırdan Türkiye'ye girerek alışveriş yapmaya başladı.
Pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, her hafta akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmazken, giyimden zücaciyeye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila ederken aldıklarını taşımakta güçlük çektiği görüntüler dikkat çekiyor.
Bununla birlikte Twitter'da gündem olan bir videoda bir kullanıcının çektiği görüntüler dikkat çekti. Tıpkı Bulgarlar gibi Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Gürcülerin bidon bidon sıvı yağ taşıdıkları görüldü. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar - Son Dakika