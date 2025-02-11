Bulls Yatırım Bodrum\'da Yeni Şube Açtı

Ekonomi

Borsa aracı kurumlarından Bulls Yatırım, Bodrum'da yeni şube açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bulls Yatırım'ın Bodrum'daki yeni şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Can Ereren'in katılımıyla yatırımcılarla buluştu.

Bölgenin büyüyen ekonomisi ve yatırım fırsatlarına yönelik özel hizmetler sunan şube, yerel ve ulusal yatırımcıları bir araya getiren finans merkezi olmayı amaçlıyor.

Bodrum'daki yeni şubesiyle bireysel ve kurumsal yatırımcılara özel çözümler sunan Bulls Yatırım, finansal danışmanlık, portföy yönetimi ve yatırım stratejileri alanlarında hizmet verecek. Bölgedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, profesyonel finansal danışmanlık hizmetlerine kolayca erişebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulls Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Can Ereren, Bulls Yatırım olarak Türkiye'nin dört bir yanında yatırımcılarla buluşmaya ve finansal çözümlerini daha fazla kişiye ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Ereren, Bodrum'un yüksek ekonomik potansiyelli ve yatırımcıların ilgisini çeken bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle burada bir şube açarak yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edecek, daha fazla yatırımcıya ulaşarak Türkiye'nin yatırım ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.