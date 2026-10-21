Bundesbank Almanya'da duraklama ve son 3 yılın enflasyon zirvesini açıkladı

Almanya Merkez Bankasınca (Bundesbank) yayımlanan raporda, ülke ekonomisinin bahar dönemindeki yüzde 0,3'lük büyümenin ardından yaz aylarında geçici bir duraklama dönemine girdiği ve Orta Doğu'daki krizin tetiklediği petrol şoku nedeniyle enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ekim ayı raporu yayımlandı.

Söz konusu raporda, Alman ekonomisinde duraklama sürerken enflasyonun son 3 yılın zirvesine çıktığı belirtildi.

Bankanın raporunda, ülke ekonomisinin bahar dönemindeki yüzde 0,3'lük büyümenin ardından temmuz-eylül döneminde geçici bir duraklama sürecine girdiği aktarıldı. Raporda, büyümedeki duraklamaya Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri, yüksek enerji fiyatları ve akaryakıt indirimlerine bağlı özel etkilerin yol açtığı kaydedildi.

Yüksek enerji maliyetlerinin hane halkının satın alma gücünü baskıladığı ifade edilen raporda, üçüncü çeyrekte özel tüketimin büyümeye belirgin bir katkı sağlamadığı aktarıldı.

Sanayi üretimi tarafında ise ağustos ayında özellikle otomotiv sektöründe zayıflık yaşandığı, fabrika tatillerinin bu yıl ağustosa denk gelmesinin de üretimi olumsuz etkilediği tespitine yer verildi.

Bankanın raporunda, petrol rafinasyonu ve kimya gibi enerji yoğun sektörlerde, Ren Nehri başta olmak üzere önemli su yollarındaki lojistik kısıtlamaların taşımacılığı zorlaştırdığı ve maliyetleri artırdığı vurgulandı.

İç su yolu taşımacılığındaki aksamaların, dış ticaretteki belirgin zayıflamanın temel nedenlerinden biri olduğu ifade edilen raporda, inşaat sektöründe ağustosta kısmi bir toparlanma görülse de yükselen konut kredisi faizlerinin uzun vadede büyümeyi sınırlayacağı tahmini paylaşıldı.

Raporda, ülkede eylülde yüzde 3,3'e çıkan enflasyon oranının gelecek aylarda da yüksek seyrini koruyacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Enerji şokunun endüstriyel ürünler, gıda ve hizmet sektörleri üzerindeki dolaylı etkilerinin giderek daha belirgin hale geleceği uyarısı raporda yer buldu.

Bundesbank'ın raporunda, dördüncü çeyrekte ekonomik çıktının yeniden gözle görülür bir artış gösterebileceği ancak kalıcı toparlanmanın Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olduğu ifade edildi.

Gelecek döneme ilişkin risklere dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Akaryakıt indiriminin sona ermesi ve 2027 başında yürürlüğe girecek sağlık reformunun ilaç ile hastane hizmetlerindeki katkı paylarını ciddi oranda artıracak olması, enflasyon oranını yeniden belirgin şekilde yükseltecek. Olası bir akaryakıt fiyat tavanı uygulaması tasarlandığı şekle göre hafifletici bir etki yapabilir ancak enerji emtia fiyatlarının geleceğine yönelik belirsizlik yüksek kalmaya devam etmektedir."