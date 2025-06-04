Burdur'da Su Tasarrufu İçin Yem Şalgamı Yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'da Su Tasarrufu İçin Yem Şalgamı Yaygınlaştırılıyor

04.06.2025 10:19
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Burdur Ticaret Borsası, az su isteyen yem şalgamı ile su tasarrufu sağlandığını duyurdu.

BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, az su isteyen yem bitkilerini yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl Kemer ilçesinde üreticilere tohumları hibe edilen yem şalgamı bitkisi ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığını söyledi. Hibe tohumların 200 dekar araziye ekildiğini ve yalnızca yağmur suyuyla yetiştiğini belirten Gündüzalp, aynı araziye silajlık mısır ekilseydi dekar başına ortalama 500 ton su harcanacağını paylaştı.Başkan Gündüzalp, Kemer'de yapılan Tarla Günü etkinliğinde geçen yıl Burdur Ticaret Borsası tarafından 40 üreticiye hibe olarak verilen az su isteyen yem şalgamı tohumlarının ekiminin yapıldığı 200 dönüm tarladaki hasat etkinliğine katıldı. Ömer Faruk Gündüzalp, burada yaptığı açıklamada, "Yem şalgamı kuraklığa dayanıklı bir bitki. Kemer ilçemizde 40 üreticide 200 dekar alanda bunun ekimini yapmıştık. Sulu tarımın yapıldığı mısır silajı ve yoncaya alternatif olarak düşünülen bir ürün" dedi. Mısır silajında bir dekar alanda ortalama 500 ton su kullanıldığını belirten Borsa Başkanı Gündüzalp, "Eğer biz yem şalgamında başarıya ulaşırsak bu suyu kullanmadan, ektiğimiz dönemdeki yağışlar beklediğimiz gibi olursa hiç sulamadan biz bu ürünü almayı düşünüyoruz. O yüzden mısır silajında kullanılan su bizim için tasarruf hanemize yazılmış olacak. Suyu bundan sonra hepimizin dikkatli kullanması lazım. Sadece tarımsal üretimde değil günlük hayatta da en değerli şeyin su olduğunu unutmamamız lazım. Bu nedenle özellikle yem bitkileri üretiminde artık yeni bir yol çizmek ve hep birlikte daha sorumlu bir üretim anlayışını benimsemek zorundayız" dedi.Tarla Günü etkinliğine Kemer Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkanı İsmail Asan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamdi Altınışık ile üretciler katıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Burdur'da Su Tasarrufu İçin Yem Şalgamı Yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

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