Burdur\'da Sürdürülebilir Turizm Stratejisi

Burdur'da sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda hazırlanan "Burdur İli Turizm Stratejisi" için önemli bir adım atıldı. Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) yapılan başvuru kapsamında danışmanlık hizmeti alınmasını öngören teknik destek projesi için protokol imzalandı.

BAKA Genel Sekreterliğinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan proje, Burdur'un kültürel ve doğal zenginliklerinin planlı turizm gelişimiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmasını amaçlıyor. Strateji kapsamında ilin mevcut turizm potansiyeli analiz edilecek, taşıma kapasitesi belirlenecek, sürdürülebilir turizm ve ziyaretçi yönetimi stratejileri oluşturularak kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

"Bu strateji geleceği planlayan bir yol haritası olacak"

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Burdur'un Salda Gölü'nden Kibyra Antik Kenti'ne, Lavanta Bahçeleri'nden Burdur Gölü'ne kadar geniş bir turizm yelpazesi sunduğunu belirterek, "Hazırlanacak strateji bugünü değil, geleceği planlayan bir yol haritası olacak" dedi.

Yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modeli hedefleniyor

Yeşilova Kaymakamı ve Birlik Başkanı Mustafa Turan ise, projeyle turizm gelirlerinden alınan payın artırılmasının ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modelinin hedeflendiğini vurguladı. Çalışma kapsamında Burdur turizminin mevcut durumu analiz edilecek, sektör temsilcileriyle istişare toplantıları düzenlenecek ve eylem planlarını içeren kapsamlı bir strateji dokümanı hazırlanacak. Proje sonunda il genelinde doğa ve kültürel mirası koruyarak turizmle kalkınma sağlayacak katılımcı bir model ortaya konması planlanıyor. - BURDUR