Burdur haber: Burdur'da 7 bin 650 dekar alana buğday tohumu desteği - Son Dakika
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Burdur haber: Burdur'da 7 bin 650 dekar alana buğday tohumu desteği

14.10.2022 17:54

Burdur haberleri... Burdur'da 7 bin 650 dekar alana buğday tohumu desteği Burdur Valisi Ali Arslantaş: " Bu yıl kent için 3 milyon liralık arpa ve buğday tohum desteği ödeneği ayrıldı" Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Burdurlu...

Burdur'da 7 bin 650 dekar alana buğday tohumu desteği

Burdur Valisi Ali Arslantaş:

" Bu yıl kent için 3 milyon liralık arpa ve buğday tohum desteği ödeneği ayrıldı"

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Burdurlu üreticilere buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

BURDUR - Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Buğday Tohumu Dağıtım Töreni, Uzay Çatı Halk Pazarında düzenlendi.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi hakkında il genelinde yapılan çalışmaları anlattı.

7 bin 650 dekar araziye buğday tohumu ekilecek

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen törende dağıtılacak buğday tohumunun 7 bin 650 dekar araziye ekileceğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, " Şu an itibarıyla da 1 milyon 600 liralık buğday tohumu aldık. Buğday tohumunun bize geliş fiyatı 12,5 liranın üzerinde ama biz çiftçimizden 'yeter ki sen üret' şiarı gereğince sadece 4 liralık bir katkı alıyoruz. Geriye kalan paranın tamamını 1 milyon 600 bin liralık kısmını da biz tamamlıyoruz. Bu buğday tohumumuzdan yaklaşık 7 bin 650 dekarlık bir ekim alanı tespitimiz var. Bu buğdayları 7 bin 650 dekara ekimini yapıp, yüksek verim almayı hedefliyoruz. Tohumları Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş, kaliteli tohumlardır ve susuz alanda yetişen tohumlardır. İnşallah verimi yüksek olduğunu kendimizde görmek istiyoruz. Arpa ile ilgili de şu an 400 bin liralık arpa tohumu dağıtımımız var. Aynı şekilde 1875 dekar alanda da arpa tohumu desteklemesi yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize iyi bir üretim sezonu olması dileğimle inşallah tohumlarımızdan memnun oluruz. Önümüzdeki yıllarda da projelerimize devam ederiz. Sizin memnuniyetiniz, bizim memnuniyetimizdir" dedi.

Vali Ali Arslantaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmeyen hiçbir tarım arazisi kalmayacağı yönünde talimat verdiğini hatırlattı. Dünyanın yaşadığı salgından sonra girdiği kıtlığa yakalanmamak için devletin elindeki arazileri dahil ekilmeyen arazileri kiraladıklarını söyleyen Vali Arslantaş," Uluslararası piyasaların istediği kalite ve kalibrede tohumların kullanılması gerektiğinden hareketle tohum dağıtmaya başladık. Ayçiçeğinden susama, zeytinden Melli incirine, buğdaydan arpaya kadar tarım desenimizin tamamında ciddi desteklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Toplamda 3 milyon liralık tohum desteği sağlanacak

Bu yıl kent için 2 milyon liralık arpa ve buğday tohum desteği ödeneği ayrıldığını dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu: "Biz bu da yeterli olmaz diyerek geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisimizden 1 milyon lira da İl Özel İdare imkanlarıyla çiftçilerimize tohum sağlayalım diye acil bir karar aldık. O tohumu da bir iki hafta içinde sizlere ulaştıracağız. Emeğin yemeğe zahmetin rahmete dönüşeceği hasat mevsiminde çok daha fazla ürünü, alın terinin karşılığını, helalinden bol kazancı sağlayacağınızdan eminiz. Bakanlığımızın ürettiği bu tohumları önümüzdeki yıl alacağınız üründen tohumluk olarak ayırabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum.

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Kaynak: İHA

Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur haber: Burdur'da 7 bin 650 dekar alana buğday tohumu desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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