Burhaniye'de balıklar kooperatifle değerlendi

Burhaniye ilçesinde, balıkçılık yapan vatandaşlar kooperatif çatısı altında toplanırken, avladıkları balıkları da birlikte satıyorlar. Balıkları aracısız sattıklarını anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, usulsüz avlananların balık neslini bitirdiğini söyledi.

Denize atılan sun'i resiflerin balık çeşidi ve sayısını artıracağını söyleyen, Oktay Aslanöz, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. İskele Mahallesinde Su Ürünleri Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen balıkçılar, ürünlerini de kooperatif da satıyorlar. 15 üyelerinin bulunduğunu anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, "Üyelerimiz avladıkları balıkları kooperatife getiriyorlar. Biz de burada onların adına satıyoruz. Şu anda levrek 100, çupra 80, sardalye 30, hamsi ise 35 liradan satılıyor. Üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Denizlerimizde balık çeşidi ve sayısının artırılması için resiflerin faydalı olacağını umuyoruz" dedi. - BALIKESİR