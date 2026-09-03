Burhaniye'de bamya üreticisi Mustafa Göksu, kilosu 300 liraya satılan kınalı bamyayla yüzünü - Son Dakika
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Burhaniye'de bamya üreticisi Mustafa Göksu, kilosu 300 liraya satılan kınalı bamyayla yüzünü

Burhaniye\'de bamya üreticisi Mustafa Göksu, kilosu 300 liraya satılan kınalı bamyayla yüzünü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bamya fiyatları tavan yaptı ve üreticileri sevindirdi. Hisar köyde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ilk kez ektiği kınalı bamyanın kilosunu 300 liradan sattığını, verimin yüksek olduğunu ve bamya sayesinde cebinin para gördüğünü belirtti.

Burhaniye ilçesinde, bamya fiyatları tavan yaparken, fiyatlar üreticileri sevindirdi. 8 dekar alanda bamya ektiğini kaydeden Mustafa Göksu, ilk defa ektiği kınalı bamyanın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Burhaniye'de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, bu sene ilk defa ektiği kınalı bamyanın da çok ilgi gördüğünü söyledi. İlgiden memnun olduğunu kaydeden Mustafa Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Bu sene ilk defa ektiğim kınalı bamyada çok ilgi gördü. Şu anda kilosunu 300 liradan satıyorum. Bunun tohumunu İzmir Bornova'dan getirdim. Busene bir dekar alanda ekmiştim. Seneye daha geniş alanda ekmek istiyorum. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de bamya üreticisi Mustafa Göksu, kilosu 300 liraya satılan kınalı bamyayla yüzünü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de bamya üreticisi Mustafa Göksu, kilosu 300 liraya satılan kınalı bamyayla yüzünü - Son Dakika
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