Burhaniye'de Turizm Canlandı, Ziyaretçi Sayısı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Burhaniye'de Turizm Canlandı, Ziyaretçi Sayısı Arttı

Burhaniye\'de Turizm Canlandı, Ziyaretçi Sayısı Arttı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucunda kentteki sahillerin ve yeşil alanların geliştirilmesiyle ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

20.02.2024 09:32  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kentin gelişimi ve turizm alanında ki değişimi için yaptığı çalışmalarla gerek sahillerin ve gerekse yeşil alan ve sosyal donatılarla kente olan ilginin artmasını sağladı. 5 yılda Burhaniye'ye tatile gelen ziyaretçilerde gözle görülür artış yaşandı.

5 yıl önce Belediye Başkanlığına seçilerek Burhaniye'ye her alanda hizmet etmeye başlayan Ali Kemal Deveciler, hem Burhaniye'yi Türkiye'de daha çok tanınır hale getirdi, hem de Burhaniyelilere sosyal Belediyeciliğin tüm imkanlarını sundu. Özellikle ilçenin gelişimi için turizmi canlandırmaya yönelik çalışmalar yapan Başkan Deveciler, sahilleri cazibe merkezi haline getirerek, ilçenin gelişiminin önünü açtı.

Sahil düzenlemelerinde Balıkesir'de rekor sayılacak yeşil alan çalışması yapan Deveciler öncülüğündeki Burhaniye Belediyesi, sadece Pelitköy sahilinde Bağlarburnu ve Gadana mevkilerine 60 bin m2 yeniden düzenleme alanı kazandırarak tatilcilerin tercihini Burhaniye'ye çekti. Zeytin ağaçlarının altında doğal sahil (beach) olanağını vatandaşlara sunan Deveciler, bu çalışmalarla binlerce turisti ilçede ağırlıyor.

Sahilleri sadece denize girmek için değil piknik, mesire ve donatı alanlarıyla da zenginleştiren Başkan Deveciler, Öğretmenler mahallesinde yaptığı sahil yolunu da Burhaniyelilerin hizmetine açtı. Yıllarca sahilin kapalı kalması ve tek taraflı trafiğin verdiği sıkıntıya kökten çözüm getiren Başkan Deveciler, bin 500 metre uzunluğunda Öğretmenler sahil bandını parke taşlarla 2 şeritli yola çevirip ayrıca bir şeritte de otopark alanları oluşturdu.

İlçenin sahillerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatan çalışmalara da imza atan Başkan Deveciler, Özgürlük ve Demokrasi Parkları başta olmak üzere Burhaniye genelinde kısa zamanda 200 bin m2 yeşil alan oluşturarak, Türkiye'de kişi başına en fazla yeşil alan düşen kentler sıralamasında ilk sıralara getirerek bir rekora da imza attı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ali Kemal Deveciler, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de Turizm Canlandı, Ziyaretçi Sayısı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 06:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Turizm Canlandı, Ziyaretçi Sayısı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement