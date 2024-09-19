Burhaniye\'de Zeytin Kadın Kooperatifi Emek Evi Kafe Açıldı

Ekonomi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Kadın Kooperatifi Emek Evi Kafe törenle açılırken, kooperatifin kadınların el emeklerini değerlendireceği açıklandı. Öğretmenler mahallesindeki Zeytin Kadın Kooperatifinin açılışı, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve kadınlar tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kadınların el emeklerini değerlendireceklerini açıklarken, Zeytin Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Avcu da, kadınları kooperatife destek olmaya çağırdı. Kurdeleyi kadınlarla birlikte kesen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kadınların el emeği ürünleri burada değerlenecek. Belediye olarak bizde destek olacağız. Yaz aylarında Ören de bir dükkanı kadınlarımıza tahsis edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Zeytin Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Avcu da, " Kadın emeğinin, üretilenin, birinci elden tüketilmesi açısından kurduğumuz kooperatifimizin bu gün açılışını yapıyoruz. Kadınların elinin değdiği, ürettikleri, her ürünü burada alıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü oluyoruz. Bağ kuruyoruz. Burhaniye özelinde, olmak üzere tüm kadınlarımızın ürettikleri ürünleri buraya getirmelerini, destek olmalarını istiyoruz. Çünkü, dayanışma yaşatır. Kadın kadının kurdu değil, yurdu olmalı diyoruz" dedi. Yapılan konuşmalardan sonra, yiyeceklerden el örgülerine kadar onlarca ürünün yer aldığı Emek Evi Kafe gezilirken, ikramlar yapıldı. - BALIKESİR