Büro Memur-Sen, 24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Büro Memur-Sen, 24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, taleplerinin karşılanmaması durumunda Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek 3 milyon 600 bin adım atacakları eyleme 24 Temmuz'da başlayacaklarını açıkladı. Yazgan, toplu sözleşmelerdeki taleplerin karşılanmaması ve kamudaki servislerin kaldırılmaması gibi konuların yanı sıra 3600 ek gösterge taleplerinin de yerine getirilmesini istedi.

10.07.2024 12:47
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Büro Memur-Sen, 24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek

ANKARA - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, taleplerinin karşılanmaması durumunda ortaya koydukları eylem planının dördüncü aşamasında Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek 3 milyon 600 bin adım atacakları eyleme 24 Temmuz'da başlayacaklarını açıkladı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, daha önce talepte bulundukları '3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmaması' durumunda dört aşamalı bir eylem planı hayata geçireceklerini duyurmuştu. Eylem planının son aşaması olan Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirme aşamasına geçtiklerini belirten Yazgan, 24 Temmuz'da bu yürüyüşe başlayacaklarını açıkladı.

Taleplerinin karşılanmasını isteyen Yazgan, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş toplu sözleşme ikramiyesi var. Diğer tarafta toplu sözleşme kazanımı, tasarruf tedbirleriyle kamu çalışanlarının elinden alınıyor. Bir tarafta toplu sözleşmede imza altına alınmış, yürürlüğe girmesini beklediğimiz talepler var. Büro Memur-Sen olarak bu talepler doğrultusunda bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planının dördüncü aşamasındayız. İlk olarak basın açıklaması ile kamuoyuna duyurduk. Daha sonra kokart takma eylemi. Türkiye genelindeki 300 bin kamu çalışanı hizmet kolumuzda ve 113 Büro Memur-Sen üyesi 1 hafta boyunca kokart takarak kurumlarına gittiler. Daha sonra Abdi İpekçi Parkı'nda kitlesel basın açıklaması yaparak, dilekçe toplama eylemimizin startını verdik. Dilekçelerimiz şu an Türkiye genelinde toplanıyor. Eylemimizin en son aşaması Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş aşaması. Bolu'dan Ankara 3 milyon 600 bin adım. Hükümete diyoruz ki; kamu çalışanlarına vaat ettiğiniz 3600 ek göstergeyi verin. Bu ek göstergeyi vermeniz için biz de Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak Ankara'da kitlesel basın açıklamasıyla bu talebimizi son bir defa kamuoyuna, hükümete ve kamu çalışanlarına duyuracağız ve konunun çözülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen, 24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika

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