Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Memura 1 aylık fazla maaş verilsin" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Memura 1 aylık fazla maaş verilsin"

03.06.2022 23:05
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Memura 1 aylık fazla maaş verilsin"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümete çağrı yaptı. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, "Kamu görevlileri ekonomik koşullar nedeniyle aylardır kemer sıkıyor, ancak artık sıkılacak kemer kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yazgan, Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışı yüzde 7,5 olarak belirlenmişken, 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkının şimdiden yüzde 26'lar seviyesine ulaştığını, ortalama maaş alan bir memurun 1 aylık maaşının buharlaştığını ve bu durumun 6 ay çalışan memura 5 ay maaş ödenmesi anlamına geldiğini söyledi. Aylık ve ücretlerdeki gerilemenin artarak devam ettiğine ve kamu görevlilerinin her geçen gün alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Yazgan, "Mayıs ayı ile birlikte Temmuz'da kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 35'e ulaşmıştır. Haziran enflasyonu ile birlikte bu miktar daha da artacaktır" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayında yapılacak zammın geçmiş 6 aydaki kayıplarını karşılamayacağını belirten Yusuf Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır" dedi.

Enflasyonun tıpkı 90'lı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkati çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, "Artık çalışanlara ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması reel kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor" dedi. - ANKARA

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Temmuz Zammına Ek Olarak Memura Bir Aylık Fazla Maaş Verilsin' Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Temmuz Zammına Ek Olarak Memura Bir Aylık Fazla Maaş Verilsin'
Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Memura 1 aylık fazla maaş verilsin' - Son Dakika

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