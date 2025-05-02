Bursa 250 Büyük Firma Araştırması Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması Başvuruları Başladı

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması Başvuruları Başladı

BTSO'nun öncülüğünde yapılan araştırmaya katılmak için başvurular 30 Mayıs 2025'e kadar açık.

02.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin ekonomik nabzını tutmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen "Bursa 250 Büyük Firma Araştırması" için başvurular başladı. Bursa ekonomisine ilişkin önemli bir referans kaynağı olan araştırmaya katılmak isteyen firmalar, başvurularını 30 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar online olarak tamamlayabilecek.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2024 yılına ait verileri kapsayacak olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan araştırma ile firmaların 2024 yılı performanslarının detaylı şekilde incelenmesi amaçlanıyor. Bu yılki araştırmaya katılım için alt sınır, net satışlarda 250 milyon TL olarak belirlendi. Firmalar, başvurularını www.ilk250.org.tr internet adresinde yer alan anket formunu, kendilerine verilen kurum numarası ve şifreyle doldurarak yapabiliyor.

Araştırmaya katılan firmaların, anket formunu doldurabilmeleri için 2024 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni XML ve PDF formatlarında sisteme yüklemeleri gerekiyor. Özel hesap dönemine tabi firmalar ise mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını yükleyerek başvurularını tamamlayabiliyor. Söz konusu durumda olan firmaların, www.ilk250.org.tr adresindeki iletişim kanalları üzerinden destek alabildiği araştırma kapsamında toplanan tüm veriler, yalnızca araştırma ve analiz amacıyla kullanılıyor. Firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nın, Bursa ekonomisinin en detaylı ve kapsamlı saha çalışması olduğunu ifade ederek, "Bu titizlikle yürütülen araştırma, firmalarımızın 2024 yılındaki performanslarını sadece genel rakamlarla değil, aynı zamanda derinlemesine analizlerle ortaya koyacak. İhracat, istihdam, katma değer üretimi, karlılık oranları ve yatırım eğilimleri gibi kritik ekonomik göstergeler hakkında sunacağı zengin ve güvenilir veri seti, kent ekonomimizin mevcut durumunu anlamamıza ve geleceğine yönelik stratejik kararlar almamıza rehberlik edecek kapsamlı bir yol haritası oluşturacaktır. Katılım şartlarını sağlayan tüm firmalarımızı bu kapsamlı araştırmada yer almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Burkay, "İhracat" ve "Sektör Liderleri" kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların ayrıca, 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Finans, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa 250 Büyük Firma Araştırması Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:52:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa 250 Büyük Firma Araştırması Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.