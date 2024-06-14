Ekonomi

Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar ziyareti çerçevesinde iki şehrin üretimde birleşmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu, iki şehir arasında köprü olma misyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar'da önemli temaslarda bulundu. Afyonkarahisar programına, Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran babasının vefatından dolayı katılamazken, ziyaretlerde başkan yardımcıları Recep Yıldırım ve Abdullah Bayrak ile yönetim kurulu üyeleri Yakup Kayıhan, Yıldıray Yaka, Emin Alptürk, Halil Bildik ve Bursa AFSİAD üyesi Zekeriya Bayrak hazır bulundu.

İlk olarak Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret eden heyet, iki şehrin ilişkilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Yaşamlarını farklı illerde sürdüren Afyonkarahisarlı iş insanlarımızın, memleketlerine de katkı sağlamasını önemsiyoruz. Bu nedenle ziyaretinizi çok değerli buluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz, bölgemizin hatta ülkemizin menfaatine olacaktır. Özellikle termali ve gastronomisiyle öne çıkan Afyonkarahisar, bunların yanında yatırımcılara da pek çok alanda avantajlar sunuyor. Bu düşüncede iki şehrin üretimde birleşmesi noktasında atılacak adımların destekçisi olacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

Bursa AFSİAD Yönetimi'nin bir sonraki durağı Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Burcu Köksal ile makamında bir araya gelen heyet, Bursa ve Afyonkarahisar'ın gerek ekonomik gerekse kültürel yönden pek çok bağının olduğuna dikkat çekti. Bursa AFSİAD'a çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Köksal ise, Afyonkarahisar'ın sahip olduğu üretim ve turizm potansiyeliyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem de Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile sık sık görüştüklerini ifade eden Başkan Burcu Köksal, Bursa ve Afyonkarahisar'ın her anlamda güçlü birlikteliklere imza atması gerektiğinin altını çizdi.

Bursa AFSİAD, Afyonkarahisar temasları kapsamında son olarak; şehrin ekonomisinde önemli bir görev üstlenen Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (AFSİAD) Genel Merkezi'nde ziyaret etti. AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bursa AFSİAD heyeti, iki şehrin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. İki derneğin ileriki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı ortak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette konuşan AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, hedeflerinin Afyonkarahisarlı iş insanlarının farklı şehirlerde kurduğu AFSİAD'ları, Afyonkarahisar merkezli bir konfederasyon çatısı altında buluşturmak olduğunu ifade etti. Başkan Sayın ayrıca Bursa'nın üretimdeki teknolojik gücünü ve istihdama yönelik projelerini yerinde incelemek için AFSİAD olarak Bursa'yı ziyaret etmek istediklerini de belirtti. - BURSA