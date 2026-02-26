Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor

Bursa'da her alanda üreticinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda fide ve fidan desteğini sürdürüyor.

Bursa'da yerel ekonomiyi güçlendirmek ve çiftçinin gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yüzde 50 hibeyle fide ve fidan teslim ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Fide ve Fidan Desteği Projesi' kapsamında Orhaneli'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 62 çiftçiye toplam 8 bin 155 adet çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanı ulaştırıldı. Keles'te ise 146 üreticiye 18 bin 555 adet ahududu, çilek, yaban mersini ve kızılcık fide ve fidanı verildi. Çilek fidelerinin ilerleyen dönemde üreticilere teslim edileceğini açıklayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üreticilere projeyle 1 milyon liraya yakın katkı sunulduğunu açıkladı. Bugüne kadar Bursa genelinde toplam 934 üreticiye ulaşılan projeyle, toplam 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi ve 83 bin 515 adet fide ve fidan dağıtımı yapılması hedefleniyor.

Proje sayesinde hem maliyetlerin azalacağını hem de verimli ve kaliteli üretim yapabileceklerini söyleyen üreticiler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA