Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor

Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor
26.02.2026 18:22  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda, yerel ekonomiyi güçlendirmek için çiftçilere yüzde 50 hibeyle fide ve fidan desteği sağlıyor. Proje kapsamında 934 üreticiye toplam 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi hedefleniyor.

Bursa'da her alanda üreticinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda fide ve fidan desteğini sürdürüyor.

Bursa'da yerel ekonomiyi güçlendirmek ve çiftçinin gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yüzde 50 hibeyle fide ve fidan teslim ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Fide ve Fidan Desteği Projesi' kapsamında Orhaneli'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 62 çiftçiye toplam 8 bin 155 adet çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanı ulaştırıldı. Keles'te ise 146 üreticiye 18 bin 555 adet ahududu, çilek, yaban mersini ve kızılcık fide ve fidanı verildi. Çilek fidelerinin ilerleyen dönemde üreticilere teslim edileceğini açıklayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üreticilere projeyle 1 milyon liraya yakın katkı sunulduğunu açıkladı. Bugüne kadar Bursa genelinde toplam 934 üreticiye ulaşılan projeyle, toplam 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi ve 83 bin 515 adet fide ve fidan dağıtımı yapılması hedefleniyor.

Proje sayesinde hem maliyetlerin azalacağını hem de verimli ve kaliteli üretim yapabileceklerini söyleyen üreticiler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:23
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
17:47
“Zor görürsünüz“ demişti Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirle kırsal büyüyor, çiftçi güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.