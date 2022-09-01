Genç istihdamı projesine AB hibesi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç istihdamı projesine AB hibesi

01.09.2022 13:59
Genç istihdamı projesine AB hibesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamına katkı sunmak hedefiyle hazırladığı Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamına katkı sunmak hedefiyle hazırladığı Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğü, inovasyon ve teknoloji alanında genç istihdamına katkıda bulunmak hedefiyle 'InnoSmart Together: Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi'ni hazırladı. Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi oluşturup, bu alanda genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen projede; Bursa'da yaşayan, girişimcilik faaliyetlerine meraklı, yenilikçi ürünler ve teknoloji alanında girişimcilik fikirlerini ilerletmek isteyen 18-45 yaş arası girişimci adayları hedef kitle olarak belirlendi. Projeyle birlikte, kendi maddi imkanlarıyla iş fikirlerini geliştiremeyen gençlerin girişimcilik yetenekleri, ticari ve sosyal ilişkileri geliştirilecek ve kültürlerin kaynaşmasını sağlayacak faaliyetlere yer verilecek.

'Ulusal ve yerel iktisadi kalkınma politikalarıyla uyumlu olarak' daha kapsayıcı ve etkili bir yerel girişimcilik ekosistemine katkıda bulunacak olan projenin toplam süresi, 18 ay olarak tasarlandı. Toplam 243 bin 140 Euro bütçeli projenin yüzde 90'ı Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından verilecek hibe ile karşılanacak. - BURSA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, APA haber ajansının sorularını yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, APA haber ajansının sorularını yanıtladı Açıklaması Araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı Araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç istihdamı projesine AB hibesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Genç istihdamı projesine AB hibesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement