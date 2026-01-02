Büyükşehir'den Uludağ'da güvenli ve ucuz otopark hizmeti - Son Dakika
Ekonomi

Büyükşehir'den Uludağ'da güvenli ve ucuz otopark hizmeti

Büyükşehir'den Uludağ'da güvenli ve ucuz otopark hizmeti
02.01.2026 12:55  Güncelleme: 12:59
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin merkezi Uludağ'da vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlarla otopark hizmeti alabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Otoparklar, kayak sezonunda zorlu park sorunlarına çözüm sunacak şekilde 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da vatandaşların güvenli, düzenli ve erişilebilir fiyatlarla otopark hizmeti alabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'ın eski günlerine tekrar kavuşması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, geçmiş yıllarda başarıyla işlettiği ve yüzlerce aracın aynı anda güvenli ve düzenli biçimde parklandığı Uludağ'daki otopark alanlarını hazırladı. Güçlü altyapısı ve deneyimli personeliyle bu yıl da hizmet verecek olan BURULAŞ, kış sezonu boyunca otoparklarında sabah 08.00 ile gece 00.00 arasında hizmet sunacak. Zorlu kış şartlarına tam uygun ve yeterli kapasitede iş makineleri de 24 saat boyunca ihtiyaç halinde vatandaşlara hizmet verecek.

Ayrıca BURULAŞ, BURPARK otoparklarında uygulanacak ücret politikasını, Uludağ bölgesindeki mevcut otopark fiyatlarının yaklaşık üçte biri seviyesinde tutacak. Böylece hem güvenli ve profesyonel bir park hizmeti sunacak olan BURULAŞ, vatandaşların bütçesini korumaya da öncelik verecek. Fiyatlar, gün boyu otomobiller için 350 TL, minibüsler için 460 TL, otobüsler için ise 520 TL olarak belirlendi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Uludağ, Ulaşım

