Bursa'da 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika
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Bursa'da 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği

05.04.2022 15:30
Bursa'da 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağlık ayçiçeği üretimine ve çiftçiye destek olmak amacıyla, 10 kırsal mahalledeki 132 çiftçiye tohum desteği verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağlık ayçiçeği üretimine ve çiftçiye destek olmak amacıyla, 10 kırsal mahalledeki 132 çiftçiye tohum desteği verildi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ayçiçeği üretiminin az olduğu veya hiç olmadığı kırsal mahallelerin tespit edildi.

Tespit edilen bölgelerde üretimi arttırmak için 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Böylece bin 900 dekar alanda ayçiçeği üretimi sağlanarak, yıllık 570 ton yağlık ayçiçeği üretilecek.

Belediye şantiyesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban tarımda bir ve beraber olmanın yolunu bulmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki ekilişlerin artabilmesi adına İnegöl Belediyesi olarak, destek verme kararı aldık ve arkadaşlarımız bu organizasyonu hazırladı. Böylece 10 kırsal mahallemizde bin 900 dekar ayçiçeği üretilmesi için destek verdik. Bakım ve beslenme şartları yerinde yapıldığı takdirde 570 ton yağlık ayçiçeği üretimine katkıda bulunmuş olacağız. Çiftçimizin emeklerinin zayi olmamasını niyaz ediyorum."

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İnegöl, Tohum, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika
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