Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, \'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi\' projesi kapsamında çiftçilere yağlık aspir tohumu dağıttı

Ekonomi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak proje çalışmasıyla 'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi' (TAKE) projesi çerçevesinde 17 çiftçiye toplamda bin 225 kilogram yağlık aspir tohum dağıttı.

İlçe Tarım Müdürlüğünde dağıtımı yapılan aspir yağlık tohum törenine Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Orhaneli İlçe Tarım Müdürü İlkay Sevinç ve çiftçiler katıldı.

Bursa İl tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim genel Müdürlüğü tarafından desteklenen aspir üretimini geliştirme projesi çerçevesinde ilçemizde 17 üreticiye 425 dekar alan için bin 225 kilogram aspir tohumu dağıttık. Etkin olmayan arazilerin değerlendirilmesi için bu projeyi gerçekleştirdik çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "Yağlı aspir tohumu toprak seçmeyen her arazide üretilebilen ürün olduğu için ilçemizde kullanılmayan arazilere ekilebilecek bir üründür. Bu proje ile çiftçilerimiz bütçelerine gelir sağlayacak olup, bitkinin yenilebilen bir yağ üretimi için kullanılıyor olması ile yağ ihtiyaçlarını karşılayacak veya aile ekonomisine katkı sağlayacaktır. İnşallah bizim ilçemizde de güzel ürün verir, güzel hasılat elde edilir. Çiftçi üreticilerimize hayırlı bereketli ürünler olsun" diye konuştu. - BURSA