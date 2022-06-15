Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak

15.06.2022 09:45

Un fiyatlarına gelen zamlar sonrası ekmek fiyatlarında da zam haberleri gelmeye başladı. Buna göre Bursa'da bugünden itibaren 200 gram ekmek 4 TL'den satılacak.

Un fiyatlarına gelen zamlar, teker teker illerimizdeki fırınlara yansımaya başladı. Aydın'da 200 gram ekmeğin fiyatının 4 TL'ye çıkarılmasının ardından benzer bir haber de Bursa'dan geldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Birçok gıda maddesinde artan maliyetlerden sonra Bursa Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu; ekmeğin zamlı fiyatının 15 Haziran'dan itibaren üyelere bildirilerek geçerli olacağını ifade etti.

400 GRAM EKMEK 8 TL

Buna göre Bursa'da 3 liradan satılan 200 gram ekmek 4 liraya, 400 gram ekmek 8 liraya, 300 gram kepek ekmek 8 liraya, 400 gram tam buğday ekmek 10 liraya, 400 gram sarı buğday ekmek 10 liraya, 400 gram çavdar ekmek 10 liraya, 600 gram köy ekmeği 13 liraya, 600 gram Trabzon ekmeği 13 liraya, 40 gram roll ekmek 1 lira 25 kuruş, 50 gram roll ekmek 1 lira 35 kuruş, 300 gram lavaş ekmeğin fiyatı 8 liraya çıkarıldı.

YORUMLAR
500
ADÜ Psikoloji lisans öğrencileri sempozyumu düzenlendi ADÜ Psikoloji lisans öğrencileri sempozyumu düzenlendi ADÜ şampiyonlarını kutladı ADÜ şampiyonlarını kutladı
Kaynak: İHA

Aydın, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:02:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement