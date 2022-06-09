Bursa'da ekim alanı artan bezelyede 40 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin bezelye üretiminin 4'te birinden fazlasının karşılandığı Bursa'da hasada başlandı.

Özellikle Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde ekilen, il genelinde geçen yıl 33 bin 402 dekar alanda 31 bin 828 ton rekolte elde edilen bezelyede bu sene 35 bin dekardan fazla arazide ekim yapıldı.

Hava şartlarının olumlu gitmesiyle verimi ve kalitesi iyi olan bezelyede ilk hasattan dekar başına yaklaşık 1 ton ürün alındı.

Bursa genelinde ay sonunda tamamlanacak hasatta yaklaşık 40 bin ton bezelye rekoltesi bekleniyor.

Konserve ve dondurulmuş gıda sektörüne satılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'nın meyve, sebze, yem bitkisi, tıbbı ve aromatik bitkilerin üretildiği zengin bir il olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 116 bin ton olan bezelye rekoltesinden 4'te birinden fazlasının Bursa'dan karşılandığını belirten Aygül, "Bursa, Türkiye'de en çok bezelye üreten ilimiz. Bezelye toprağı azot bakımından zenginleştiriyor. Köklerindeki nodoziteler (havadaki azotu özümseyebilen bakterilerin etkisiyle bitkinin kökünde oluşan şişkinlik) vasıtasıyla biriktirdiği azotu toprağa bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aygül, bezelyenin ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Bursa'da dondurulmuş gıda sektörünün de çok geliştiğini anlatan Aygül, "Bezelyenin bir kısmı konserve olarak değerlendirildiği gibi bir kısmı da dondurulmuş gıda olarak muhafaza ediliyor. Kışın, taze ürünlerin olmadığı dönemlerde yurt içi ve yurt dışına 'taze ürün' olarak gönderiliyor." diye konuştu.

Geçen yıl diğer illere göre iyi bir sezon geçirdiklerini, 5,7 milyon ton toplam bitkisel üretime ulaştıklarını dile getiren Aygül, bu sene 6,1 milyon ton üretim beklediklerini ifade etti.

"Çiftçimiz iyi bir gelir elde etmiş olacak"

Hamit Aygül, Bursa'nın verimli arazilere sahip olduğunu ve her karış toprağın değerlendirilmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Gıda arzının önem kazandığı bir dönemde halkımızın yüzünün güleceğini ve sofralarımıza güvenli bir şekilde ürünlerin intikal edeceğini belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bursa'nın bezelye üretiminde bu yıl yüzde 30'un üzerinde artış öngördüklerine işaret eden Aygül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin toplam bezelye üretiminin de yüzde 30'undan fazlasını sağlayarak ülkedeki en önemli il olma özelliğimizi sürdüreceğiz. Kalite oldukça güzel, bu yıl çiftçimizin ilk hasadından elde edilen sonuçlara göre dekarda yaklaşık 1 ton verim bekliyoruz. 1 dekarda 4 bin lira gibi gelir elde ediyor. Çiftçimiz bu hasadın ardından başka ürünler de ekip burada iki ürün elde ederek iyi bir gelir elde etmiş olacak."

Karacabey'de bezelye üretimi yapan Seyfi Sevim de bu ürünü her yıl ektiğini belirtti.

Bu yıl 400 dönümde hasat yapacaklarını kaydeden Sevim, "300 dönüm tohumluk, 100 dönüm de dondurulmuş gıda sektörü için ekim yaptık. Anlaşmalı ekim yapmıştık, fiyatlar şu anda iyi. Rekolte ise 1 ton civarında. Bu, bizim için iyi bir rakam." dedi.