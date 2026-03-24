Bursa\'da Ekmek Fiyatlarına Zam

Bursa'da ekmek fiyatları 1 Nisan itibariyle, zamlanacağı açıklandı.

Bursa'da 200 gramı 15 TL'den satılan ekmek, 1 Nisan itibarıyla 17,5 TL'ye yükselecek. Zamla ilgili açıklamada bulunan Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, özellikle un, enerji ve diğer üretim kalemlerinde artan fiyatlarla zam kararı aldıklarını, resmi açıklamanın ise 25 Mart'ta yapılacak toplantının ardından yapılacağını söyledi. - BURSA