Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı

MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye'den Afrika'ya ihracatın artırılması için yapılması gerekenler ele alındı. MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Afrika'nın genç nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomisiyle ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu ise kıtadaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri organizasyonlara değindi ve bölgenin Türkiye pazarı haline getirilmesi hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

13.06.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dernek merkezinde "Afrika İhracat Fırsatları" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den Afrika kıtasına yapılan ihracatın artması için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Afrika'nın genç nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomisiyle ticaret potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğunu belirtti.

Şenocak, "2024 yılı verilerine göre, Afrika kıtasında gerçekleşen yaklaşık 1 trilyon dolarlık ithalat rakamı, bölge için ihracatın daha da artırılabilir olduğunu göstermekte. Geçtiğimiz mayıs ayında tarihimizin en iyi mayıs ayı ihracat rakamını aynı ivmeyle sürdürmemiz, ticaret yelpazemizin güçlenerek devam etmesi ile mümkündür." ifadesini kullandı.

Wci Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu da Afrika Ticaret Merkezleri olarak, 2012'den beri kıtadaki 54 ülkenin 46'sına ayak bastıklarını aktardı.

Afrika kıtasında ticareti geliştirebilmek amacıyla 74 farklı organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bengisu, şunları kaydetti:

"2024 verilerine göre, yaklaşık 1 trilyon doları bulan ithalat hacmi ile Afrika pazarı, ülkemiz ihracatçıları için önemli bir liman. Bu rakamlar, özellikle ihracatçı olmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ilgi duyulması gereken fırsatlar taşıyor. Fildişi Sahilleri, pandemi öncesi yüzde 14'lük büyüme elde etti. Pandemi geçmesine rağmen hala yüzde 8 büyüyebilen bir ekonomik yapıları bulunuyor. Bölgede bulunan Fransa hakimiyetini kırıp bölgeyi Türkiye pazarı haline getirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Bengisu'ya toplantının ardından MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak tarafından teşekkür hediyesi takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Afrika, Bursa, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement