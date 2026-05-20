Bursa'da kentsel dönüşüm için kredi paketi müjdesi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da kentsel dönüşüm için kredi paketi müjdesi geliyor

Bursa\'da kentsel dönüşüm için kredi paketi müjdesi geliyor
20.05.2026 18:49  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm destek paketinin Bursa'ya da gelmesi için Bakan Murat Kurum ile görüştüklerini ve bir ay içinde müjde verileceğini açıkladı. Riskli yapıların yoğun olduğu Osmangazi ve Nilüfer'de dönüşümün hızlanması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, kentsel dönüşüme destek konusunda iki defa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirterek, "İstanbul'da uygulanan 2.paketin Bursa'da da uygulanacağını bekliyoruz. Biz hızlıca insiyatif alarak dönüşümü hızlandıracağız. En fazla riskli yapı Osmangazi'de. Altıparmak Çarşamba bölgesinde muhtemel depremde müdahalemiz bile söz konusu olamayacaktır. Nilüfer'de de 2007 öncesi yapılan binaların riskli olduğunu düşünüyorum "dedi. Bakanlığın İstanbul'da açıkladığı 2.destek paketinde bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kredi imkanı sunuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde kentsel dönüşüm ve depremsellik de tartışıldı. Bursalıların bilerek veya bilmeyerek riskli yapılarda oturduğunu ve bu sayının da hayli yüksek olduğunu hatırlatan Başkanvekili Şahin Biba, "En çok kaçak ve çürük bina Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde. Nilüfer'de 2007 yılı altındaki bütün binalar bizim için riskli tanımına giriyor. Hem statik hem kullanılan beton ve demir yöntemi açısından hepsi riskli yapı. Bizim meclis ve komisyon olarak kentsel dönüşümde yeni kararlar almamız gerektiğini de görüyorum. Kentsel dönüşümlerde biz tabiki bölgeyi tahrip etmeden ve betonlaşmadan en akılcı yöntemle bizim kentsel dönüşümün önünü açan tarafta olmamız gerekiyor. Bu konuda ilçe belediyelerimiz riskli yapı envanterini çıkarıyorlar. Hepimiz farkındayız ama bu farkındalık yetmiyor. Bu konuda bişeyler yapmamız lazım. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak işbirliği içinde olup adımlar atmamız gerekiyor. Bazı hususlarda insanların canını ön plana alarak insiyatif de kullanarak hareket etmeliyiz. Tamamen bizim kentsel dönüşümü vatandaşı cebinden hiç bir ödeme çıkmadan dönüştürmemiz mümkün değil. En azından cebinden çıkacak miktarı hafifletme yöntemlerini bulabiliriz. İmar komisyonu veya kentsel dönüşüm komisyonunu ilgilendiren bir konu değil. Teknik arkadaşlar da katkı sağlamalı. Daha geniş çaplı komisyon adı altında olmasa da farklı bir birlik ve yapı kurabiliriz. Dışarıdan da akademik odaları da dahil ederek geniş çaplı çalışma yapabiliriz" dedi.

CHP'li meclis üyeleri ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın ciddi risk içerdiğini İstanbul'daki yarısı bizden veya 2.kredi destek paketinin Bursa için de uygulanmasının merkezi hükümetten istenmesi gerektiğini dile getirdiler

Bu konuda söz alan Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi: "Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa'da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2'sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2.kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"

Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul'da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"

Eğer bu paket Bursa'ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da kentsel dönüşüm için kredi paketi müjdesi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:23:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kentsel dönüşüm için kredi paketi müjdesi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.