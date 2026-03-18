Bursa\'da Market Denetimleri Artırıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi Bursa'daki marketlerde fırsatçılığı önlemek amacıyla denetimler yapıldı.

Bursa'da, Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketler denetlendi.

Ramazan ayı boyunca market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olup olmadığını kontrol etti.

Marketlerde, başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı, fiyat etiketinin olup olmadığı denetlendi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimleri artırdıklarını söyledi.

Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken dara düşülmüyorsa her bir aykırılık için 3 bin 973 lira idari para cezası uyguladıklarını belirten Aslanlar, şunları ifade etti:

"Diğer taraftan, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin, menünün bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Her ne kadar QR kodu uygulaması bulunsa ve yeterli olsa da müşteri masada menüyü talep etmesi halinde işletme sahibi tarafından menünün sunulması zorunlu olduğundan menünün mevcut olup olmadığını da kontrol ediyoruz."

Aslanlar, ayrıca marketlerin meyve, sebze reyonlarında ürün künye denetimleri yaptıklarını dile getirdi.

Bursa genelinde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 1500 işletmede 500 bin civarında ürünün denetlendiğini ve yaklaşık 5 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyleyen Aslanlar, şunları kaydetti:

"Ayrıca 50 işletmede fahiş fiyat artışı uygulanması nedeniyle haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Piyasa dengesini sağlamak, tüketicilerin hak ve menfaatini korumak, fırsatçılığa müsaade etmemek ve aynı zamanda yasal ticareti desteklemek ve kurallara uyan esnafımızı korumak adına denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi sonrasında da aksamadan devam edecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:21:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.