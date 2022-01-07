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Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi - Son Dakika

Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi

07.01.2022 15:50
Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' kapsamında Bursa'da 5 bine yakın kişi istihdam edildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' kapsamında Bursa'da 5 bine yakın kişi istihdam edildi.

İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a MEGİP projesine sağladığı destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Burkay, BTSO olarak insana yatırım odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sanayicilerin talepleri doğrultusunda kurgulanan BUTGEM'de şimdiye kadar bin 100'ün üzerinde eğitim programıyla 35 binden fazla kişiyi meslek sahibi yaptıklarını ifade eden Başkan Burkay, "Yaptığımız güçlü işbirliğiyle iş dünyamızın vasıflı iş gücü ihtiyacına cevap veriyoruz" dedi.

Bursa'nın MEGİP'te Türkiye'nin en başarılı şehirleri arasında yer aldığını kaydeden Başkan İbrahim Burkay, BTSO olarak TEKNOSAB, BUTEKOM ve Model Fabrika gibi projelerle sanayideki dönüşümü hızlandırırken, artan mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacına yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. MEGİP projesinin istihdama yönelik hayata geçirdikleri önemli projeler arasında yer aldığını ifade eden İbrahim Burkay, "Sektörlerimizin talep ettiği vasıflı işgücünün yetiştirilmesi hedefiyle yürüttüğümüz MEGİP projemizi başarıyla tamamladık. Bu kapsamda işverenlerimizin beklentisi doğrultusunda kapsamlı mesleki eğitim programları düzenledik. Kamu-özel sektör işbirliğiyle teorik ve pratik eğitimlerin birleştirildiği bu programları başarıyla tamamlayan yaklaşık 5 bin kişi işletmelerimizde istihdam edildi" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi
Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi
Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi
Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi

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Mesleki Eğitim, İstihdam, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da MEGİP ile 5 bine yakın kursiyer istihdam edildi - Son Dakika Ekonomi


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