Bursa\'da \'Meydan Kadınların\' Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Meydan Kadınların' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri ve kadın derneklerinin el emeği ürünleri ve yöresel lezzetleri sergilendi.

'Geçinen ve gülümseyen Bursa' hedefiyle üreten kadınları her zaman destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Çarşıbaşı'nda düzenlediği etkinlikte 33 kadın kooperatifi ve kadın derneğinin el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetlerini sergilemesine imkan sağladı. 'Meydan Kadınların' temasıyla yapılan etkinliğe, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan ritim grubu da verdiği konserle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Bu tür etkinliklerin kadınların ekonomiye katılımı ve çalışmalarının tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan dernek ve kooperatif temsilcileri, kadınlara her alanda ve her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kadın emeğinin gücünü gözler önüne seren el emeği pazarı etkinliği, her ay düzenli olarak kentin farklı bölgelerinde Bursalılarla buluşacak. - BURSA