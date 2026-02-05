ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı Bursa\'da tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ENHANCER PRO Projesi kapsamında ilan edilen Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı, Bursa'da düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, kalkınma ajanslarının yalnızca finansman sağlayan kurumlar olmadığını vurgulayarak, yerelde iş birliklerini güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yapılar olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bayram, ortak kullanım altyapılarının uzun vadeli ve kalıcı etki oluşturduğuna dikkat çekerek, bu yaklaşımın bölgesel kalkınma açısından önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Hibe programı 18 ilde uygulanacak

Toplam 11 milyon avro bütçeye sahip olan hibe programı, aralarında Bursa'nın da bulunduğu 18 ilde uygulanacak. Program kapsamında uygun başvuru sahiplerine 150 bin ile 200 bin avro arasında hibe desteği sağlanacak, proje bütçesinin ise yüzde 90'ına kadar finansman imkanı sunulacak.

Bilgilendirme toplantısında ICMPD Hibe Ekip Lideri Çağlar Aydın ile ICMPD Girişimcilik Lideri Deniz Karcı Korfalı tarafından programın kapsamı, başvuru şartları ve uygulama sürecine ilişkin detaylı sunumlar yapıldı. Katılımcılar, toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde merak ettikleri konulara ilişkin bilgi aldı.

Ticaret ve sanayi odaları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri ve iş geliştirme merkezleri gibi kurumların başvurularına açık olan programın ortak kullanım altyapılarının geliştirilmesi, girişimcilik kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik uyuma katkı sağlaması hedefleniyor. - BURSA