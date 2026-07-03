Bursa'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Şeftali Hasadı Başladı

Bursa\'da Şeftali Hasadı Başladı
03.07.2026 09:33
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Bursa Ovası'nda şeftali hasadı başladı, ürün kalitesi ve verim yüksek, ihracat artışı bekleniyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Bursa Ovası'nda şeftali hasadı başladı. Üreticiler, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde ürün kalitesi ve verimin yüksek olduğunu belirtirken, hasat edilen şeftaliler yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

Mis kokusu, sulu yapısı ve kendine özgü aromasıyla yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan Bursa şeftalisinde hasat heyecanı yaşanıyor. Erkenci çeşitlerin toplanmasıyla başlayan hasat sezonunda, diğer şeftali türleri de önümüzdeki günlerde kademeli olarak dalından toplanacak. Hasat edilen şeftaliler, boylama ve paketleme işlemlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgahlara ulaştırılırken, önemli bir bölümü de yurt dışına gönderiliyor. Üreticiler, bu yıl yağışların meyvenin gelişimine olumlu katkı sağladığını belirterek, "Yağmurlar sayesinde meyveler iri, sulu ve aroması yüksek oldu. Kaliteden memnunuz. Verimin de geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi. Bursa'da hasadın önümüzdeki haftalarda yoğunlaşmasıyla birlikte tonlarca şeftalinin hem iç piyasaya hem de ihracat pazarlarına sevk edilmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Üretim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika

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