Bursa'da Şeftali ve Armut Seyreltme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Şeftali ve Armut Seyreltme Çalışmaları Sürüyor

Bursa\'da Şeftali ve Armut Seyreltme Çalışmaları Sürüyor
25.06.2025 09:38
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Gürsü'de işçiler seyreltme için günde 1200 lira yevmiye alarak 8 saat çalışıyor. Kalite artışı hedefleniyor.

Türkiye'nin şeftali ve armut üretiminde önde gelen Bursa'nın Gürsü ilçesindeki bahçelerde seyreltme çalışmaları sürerken işçiler molaları hariç 8 saatlik çalışmaya 1200 lira yevmiye alıyor.

Bu yıl santa maria armudunda 45 bin ton, devecide 50 bin ton, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim beklenen Gürsü Ovası'nda yüksek kalite amaçlı yapılan tekleme çalışmaları devam ediyor.

Temmuzda hasadına başlanacak şeftali ve armutta hem ağacın zarar görmesini önlemek hem de iri ve kaliteyi meyve üretimini yakalamak için yapılan seyreltme işlemi üreticilere ek maliyet getiriyor.

Bahçedeki verime göre çalışan tarım işçisinin sayısı değişkenlik gösterebiliyor. İşçiler hasada göre daha kolay olan bu çalışmada, daldaki olgunlaşmamış meyveleri koparıp yere atıyor.

İşçilerden Mehmet Maraba, Trabzonlu olduğunu ve Bursa'da yaşadığını belirterek, yıllardır bahçelerde tekleme ve hasada gittiğini söyledi.

Seyreltme için sabah 07.00'de işe başladıklarını ve akşam 17.00'de paydos ettiklerini ifade eden Maraba, öğlen bir saat yemek molası verdiklerini ve 15'er dakikalık da küçük molalarının olduğunu anlattı.

Teklemede ağaçtaki fazlalıkları attıklarını dile getiren Maraba, "Burada dalın kaldırabileceği yükü ayarlıyoruz. Fazla ürünle dalın kırılmasını önlüyoruz. Topak halinde bulunanların sayısını azaltıyoruz. Birleşik olanları koparıyoruz. Küçük olanları ayırıyoruz. Bu yaptığımız kaliteli meyve elde edilmesini sağlıyor. Üretici ne kadar kaliteli ürün elde ederse o kadar iyi kazanıyor" dedi.

Maraba, günlük 1200 lira yevmiye aldıklarını belirterek, hasatta ürün zarar görmemesi için daha hassas olduklarını bunda sadece koparıp yere attıklarını söyledi.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise bu çalışmanın maliyetlere etkisinin olduğunu ifade ederek, "Armutta kilogram başına 2,5 liraya varan tekleme maliyeti binecektir. Şeftalide ise 2 liranın altında 1,5-2 lira arasında bir maliyet oluşur. 500 ton armutta 1 milyon 250 bin lirayı buluyor tekleme maliyeti" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Şeftali ve Armut Seyreltme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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