Bursa'da Sürdürülebilir Tarım Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Sürdürülebilir Tarım Projesi Başladı

Bursa\'da Sürdürülebilir Tarım Projesi Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarım Peyzaj A.Ş., Mustafakemalpaşa'da çiftçilere tohum, gübre, ekipman ve iş gücü desteği sunarak sürdürülebilir tarım hedeflerine yönelik önemli bir protokol imzaladı. İlk olarak 120 dönümlük arazide buğday ekimi gerçekleştirildi.

13.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarım Peyzaj A.Ş. sürdürülebilir tarım ve üretim hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile imzalanan protokol sayesinde çiftçiler bir yandan tohum ve gübre desteği alırken diğer yandan da ekipman ve iş gücü desteği de almaya başladı.

Protokol kapsamında ekim çalışmalarına başlandı. İlk etapta Orta Mahallede bulunan tarım arazilerinde 120 dönümlük alana buğday ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 200 dönümlük arazi de temizlenip sürülerek önümüzdeki ekim dönemine hazırlanarak proje kapsamına dahil edildi. Proje kapsamında, Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından tohum ve gübre desteği sağlanırken, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ise ekipman ve iş gücü desteğinde bulunuyor.

Projenin en anlamlı yönlerinden biri ise, elde edilen mahsullerin toplumun çeşitli kitleleri ile paylaşılacak olması. Üretilen buğdaydan elde edilecek un, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken; mahsulün bir kısmı da tohuma ayırılıp çiftçilere ve hayvan üreticilerine silaj ot olarak verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Ekonomi, Yaşam, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Sürdürülebilir Tarım Projesi Başladı - Son Dakika

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