Bursa\'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflere Hibe Desteği

Ekonomi

Bursa'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi çerçevesinde, Yıldırım Belediyesi 4 kadın kooperatifine hibe desteği aldı.

Bursa Ticaret Borsası binasında gerçekleşen imza törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, hibe desteği almaya hak kazanan kooperatiflerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı. KOOP-DES çerçevesinde 936 bin 149 lira hibe desteği almaya hak kazanan 5'i kadın 1'i sanat kooperatifi olmak üzere 6 kooperatif ile hibe sözleşmesi imzalandı. Yıldırım Belediyesi'nin desteklediği Fidyekızık, Hamamlıkızık, Emirsultanile Vatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hibe desteği almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda KOOP-DES programı çerçevesinde alınan desteklerle ilçedeki tüm ticari kooperatiflerin hibe desteğinden faydalandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın emeğinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi adına güvenli ortamların oluşturulması gerekiyor. Bilhassa bu geçiş sürecinde kooperatiflerimiz önemli bir rol üstlendi. Kadınlarımızın Yıldırım ilçesi genelinde oluşturdukları birlikler, kendilerini güvenli hissedebilecekleri, ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, kendi annelik tecrübelerini paylaşabilecekleri özel ortamlar oldu. Ticaret Bakanlığımızın kadın emeğini değerlendirmek amacıyla yerel kalkınmanın önemli paydaşları olan kadın kooperatiflerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

12 kadın kooperatifi

Yıldırım Belediyesi olarak kooperatifler ile kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerine mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar destek sağladıklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz şunları kaydetti: "25 mahallede hizmete açtığımız kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerimizde 2021 yılından bu yana 8 bin 257 kadınımıza mesleki ve teknik eğitim verdik. Bu kişilerin yüzde 10'u tam zamanlı bir işte çalışırken yüzde 5'lik kısım kendi satış sayfalarından yaptıkları ürünlerin satışını gerçekleştirmektedir. Merkezlerde eğitim alan gönüllü kişiler bulundukları bölgelerde kooperatifleşme yoluna giderek birlikte üretimin temellerini atmışlardır. Bu önemin en büyük göstergelerinden birisi olarak da kadınlarımızı kooperatif çatısı altında bir araya getirerek ilçede 12 adet kadın kooperatifi kurduk. 4 tarım, 8 ticari kooperatifimiz ile Bursa'da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. 8 ticari kooperatifimizin bir araya gelmesiyle Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği'ni kurduk.Üst birlik sadece Yıldırım ilçesi değil aynı zamanda Bursa ili ve Güney Marmara illerindeki diğer kooperatifleri de bünyesinde barındıracak olup yapılacak kadın çalışmalarında birlikte hareket edilecek" diye konuştu.

Üreten kadınlara tam destek

Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Sultan Doğru, imzalanacak sözleşmenin tüm kooperatiflere hayırlı olmasını diledi. Kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet etme anlayışı olduğunu ifade eden Doğru, "Kooperatifçilik dayanışma ve hizmetin en güzel örneklerinden biridir. Kooperatifler, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlardır. Özellikle makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya yatırımları, ürün, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler verilmektedir. Devletimiz, kadınları ekonominin her alanında aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın kooperatiflerinin tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet göstermelerini ve iç ve dış piyasalarda yer almalarını desteklemektedir" dedi. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da kadınların kooperatifler yoluyla güçlenmesi adına daha fazla üretim, istihdam ve ihracat olmasını temenni ederek verilen hibelerin hayırlı olmasını diledi. - BURSA