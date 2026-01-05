Bursa\'da kafe, market, kuyumcu ve benzeri işletmelere ceza yağdı

Bursa'da 2025 yılı tüketicilerin, bakanlığın talimatlarıyla harekete geçen Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde 71 milyon 766 bin 904 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerde perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler, AVM'lerdeki tüm mağazalar, market, kafe, restoran, lokanta, mağaza, kuyumcu, oto galeri ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, dinlenme tesisleri gibi yerlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi gibi alışverişin yoğun olduğu haftalarda ve diğer özel günlerde sahada daha fazla denetimi gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlarda şunlar yer aldı:

"Haksız fiyat artışı sistemine başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere tüketiciler tarafından 2 bin 181 başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı değerlendirilerek gereği yapılmış; şikayet sahibine sistem üzerinden cevap verilmiştir. 168 emlakçıya 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin, marketlerde künye denetiminde 255 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılığa 22 milyon 608 bin 740 lira, 6 bin 121 market, kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerde 1 milyon 481 bin 378 ürün denetlenirken 14 milyon 77 bin 644 lira diğer illerden ve belediyelerden gelen 628 aykırılığa 3 milyon 550 bin 246 lira olmak üzere toplamda 71 milyon 766 bin 904 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu cezalara bakanlığımız merkez teşkilatının kesmiş olduğu bazı cezalar dahil değildir."

Yapılan açıklamada şu bilgiye de yer verildi:

"Denetimlerde genellikle, ürünlerin fiyatlarında haklı bir gerekçeye dayanmaksızın bir artışının yapılıp yapılmadığına, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin/menü bulunup bulunmadığına, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketinin bulunup bulunmadığına; ayrıca raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığına, işletmeler hakkında gelen CİMER, HFA, yazılı, sözlü ve benzeri tüketici şikayetlerine göre aykırılığın olumsuzluğun olup olmadığına bakıyoruz. Fahiş fiyat artışıyla ilgili tespitlerimizi tutanak ve eki alış faturalarıyla birlikte gereği yapılmak üzere bakanlığımıza iletiyoruz. Her bir aykırılık için il müdürlüğümüzce 3 bin 166 lira idari para cezası uyguluyoruz. 2026 yılı için uygulanacak idari para cezası 3 bin 973 lira olarak belirlenmiştir." - BURSA