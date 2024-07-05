Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL

Bursa\'daki dev AVM\'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL

Katılımevim, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini satın aldı. Yatırım tutarı 78.5 milyon dolar (Yaklaşık 2,6 milyar TL) olarak açıklanırken 131 normal ve 13 büyük ölçekli mağazayı barındıran AVM'nin satın alınmasına ilişkin yatırımın şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

05.07.2024 10:40
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Gayrimenkul yatırımlarına hız kesmeden devam eden Katılımevim'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Şirket, Bursa Nilifür'de bulunan CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini 78.5 milyon dolara (Yaklaşık 2,6 milyar TL) satın aldı.

TUTAR 78.5 MİLYON DOLAR

Katılımevim Yönetim Kurulu, 01.07.2024 tarihinde gayrimenkul yatırımlarına devam kararı aldı. Bu kapsamda Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.'ye ait mülk satın alındı. CarrefourSA Bursa AVM, 78.519.326 USD karşılığında Katılımevim portföyüne katıldı.

Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 78.5 milyon dolar

YATIRIMCILAR HEYECANLA KARŞILADI

CarrefourSA Bursa AVM, 100.000 metrekarelik alanı kapsıyor. AVM'de alışveriş ve eğlence imkanları geniş bir yelpazede sunuluyor. Yatırımcılar, Katılımevim'in bu adımını heyecanla karşıladı.

ŞİRKET YATIRIMLARA DEVAM EDECEK

Halk TV'deki habere göre Katılımevim, yatırımcılarına bu gelişmeyi duyurdu. Şirket, büyüme stratejileri doğrultusunda daha fazla yatırım planlıyor. Gelecekteki projelerle ilgili detaylar, yatırımcılarla paylaşılacak.

CarrefourSA, Katılımevim, Bursa, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALİÇO null: katılım evin AVM satın alması ne alaka başka bi kara para aklama yöntemi bu miktarın araştırılması lazım 2.6 milyar TL tutmaz orası 11 0 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: %70 fiyatı 2.6 milyar TL miş birde hey yavrum heyy 3 0

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SON DAKİKA: Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL - Son Dakika
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