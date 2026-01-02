Sabiha Gökçen'e yolcu taşıma işi Bursaspor'a verilsin teklifi - Son Dakika
Ekonomi

Sabiha Gökçen'e yolcu taşıma işi Bursaspor'a verilsin teklifi

02.01.2026 17:23  Güncelleme: 17:25
Bursa'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıma ihalesinde Burulaş'ın yüzde 37, İstanbullu firmaların ise yüzde 100 gelir teklifi sunduğu belirtildi. Bursa'nın yerel firmalarının bu ihalede öne çıkması gerektiği vurgulanırken, yerel iş insanları ve siyasiler Bursaspor'un işletmeciliği üstlenmesini savunuyor.

Bursa'dan her yıl 3 milyon kişi hava yoluyla ulaşım için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor. Bursa'dan havalimanına yolcu taşıma işi için ihaleye çıkıldı. Belediyenin şirketi Burulaş'ın gelirden yüzde 37 teklifine karşılık İstanbullu firmalar yüzde 100 gelir teklif etti. Bu durumun sürdürülebilir olmayacağını, bilet fiyatlarına yüzde 200 oranında zam gelebileceğini ifade eden Bursalı iş insanları, "Bursa bu konuda harekete geçmeli. Yolcu zaten Bursa'nın yolcusu. Başka şehirlerde o şehrin yolcusu için işletme hakkı o şehrin şirketine veriliyor. Bursaspor çatısı altında bu işlem gerçekleştirilsin. Otobüsler yeşil beyaz olsun. Hem fiyatlar makul olsun hem de gelir Bursaspor'un hanesinde kalıcı hale gelsin" önerisinde bulunuyor.

DOSABSİAD ve TÜGİAD'ın geçmiş dönem başkanlarından, tekstil sanayicisi iş insanı Nilüfer Çevikel, Bbus konusunda farklı bir yaklaşım sergiledi. Aynı zamanda Bursa otogarında 25 yıldan beri işletmeci olan Çevikel'in verdiği rakamlara göre Bursa'dan Sabiha Gökçen'e yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşınıyor.

Çevikel, "Bursa kamuoyu ile yerel irade seyrederken 29 Aralık'ta bir ihale oluyor. İhale İstanbul firmalarına gitme tehlikesiyle karşı karşıya. İlla bir özel şirket değil de kamu iştiraki olsun isteniyorsa bu iş için en doğru adres Bursaspordur. Otobüsler yeşil beyaza boyanmalı ve bu işin işletmecili Bursaspor'a verilmelidir. Bu hat Bursalıların hakkıdır ve doğrru olan takımımıza kalıcı gelir olarak sağlanması adına işletmeciliğinin Bursaspor'a verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Çevikel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir firma gelirin yüzde 100'ünü bırakmayı taahhüt ediyorsa yuzde 200 zam apacak demektir. ve hiçbir ilde başka bir kentin firmasi tarih boyu gelip almamıştır"

20 milletvekili devreye girmeli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de B bus hakkında şu açıklamayı yapmıştı: " B BUS ile ilgili arzumuz; Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak olan havaalanındaki konunun sorun olmaktan çıkıp Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmenin devam etmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizden özellikle istiyorum. 20 milletvekilimizin de duyarlılık göstererek B BUS uygulamasını Sabiha Gökçen'e taşımasını istiyoruz. Başka bir firmaya verilirse o zaman havalimanına girişler daha pahalı olacak. Biz fiyat regülasyonu sağlıyoruz. B BUS'un gündemde kalkmasını istiyoruz. Biz talibiz aynı anlayışla Sabiha Gökçen'e Bursalıları ekonomik taşıma arzusundayız" - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
