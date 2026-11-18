Bursa'nın köklü üretici örgütlerinden Paşalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, artan yem ve girdi maliyetleri karşısında üreticiye destek olmak amacıyla süt alım fiyatlarında piyasa ortalamasının üzerine çıkarak 30 TL fiyat uygulamasını başlattı.

Ulusal Süt Konseyinin 24,30 lira tavsiye fiyatına rağmen Paşalar Kooperatifi üreticilerini rahatlatmak amacıyla örnek bir duruş sergiledi.

Paşalar Kooperatif Başkanı Ahmet Zengin, 1971 yılından bu yana üreticiye destek verdiklerini belirterek, kooperatifin ormancılık ve yem gibi alanlarda da faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Mustafekemalpaşa ilçesine bağlı Paşalar Mahallesi'nde 60 hanenin süt üretimi yaptığını ifade eden Zengin, köy genelinde küçük ve büyükbaş 2 binin üzerinde hayvan olduğunu ve günlük 6 ila 7 ton arasında süt topladıklarını belirtti.

Yem fiyatlarındaki artışlar ve çiftçinin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını vurgulayan Zengin, piyasadaki standart çiğ süt alım fiyatlarının 22 ila 26 lira bandında seyrettiğini söyledi.

Yapılan hesaplamalarda normal şartlarda bir çiftçinin bir çuval yem alabilmek için 42 litre süt dökmesi gerektiğine dikkati çeken Zengin, yönetim olarak aldıkları kararla bu yükü hafifletmek istediklerini kaydetti.

Piyasa ortalamasının üzerine çıkarak sütü 30 TL'den almaya başladıklarını belirten Zengin, "Yem piyasasına yetişemiyor insanlar. Haftada bir, ayda bir devamlı yeme zam geliyor. Biz de Paşalar Kooperatifi olarak üreticimizin yanında olalım dedik. Üretici kazanmazsa biz de kazanamayız. Amacımız gayemiz o, üreticinin yanında olmak" dedi.

"Büyük firmalardan telefonlar aldık"

Uygulamanın ardından bazı büyük firmaların kendilerini arayarak tepki gösterdiğini ve fiyatın çok olduğunu söylediğini aktaran Zengin, kendilerinin ise "Bizi kurtarıyor, biz çiftçimizin arkasındayız" diyerek bu kararlı duruşu sürdürdüklerini ifade etti.

Sadece yemin değil; elektrik, işçilik ve mazot gibi diğer girdi maliyetlerinin de sürekli arttığına işaret eden Zengin, diğer firmalara da çağrıda bulunarak bu hamlenin örnek olmasını ve üreticinin desteklenmesini dilediklerini sözlerine ekledi.